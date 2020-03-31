確診男警源頭不明 曾西九文化區野餐

張竹君：暫未見較高風險行蹤

警方日前稱該男警駐守西九龍總區，隸屬機動部隊，過去14日曾參與反罪惡巡邏。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，該男警在石硤尾警署工作，3月29日發燒並到明愛醫院求醫，當日沒上班；男警3月28日當值夜班，沒與其他人共膳，有戴口罩，共事警員不屬密切接觸者。警方昨表示，衛生署經評估後界定另一警員為該男警的密切接觸者，該警員正接受家居檢疫，等候衛生署進一步安排。

至於男警參與反罪惡巡邏期間曾否接觸市民，張竹君說仍需了解其潛伏期期間的行蹤。不過，張稱該男警3月27日放假時，曾與3至4名朋友到西九文化區野餐，該批人均被界定為密切接觸者，要接受檢疫。她說該男警與本月26日確診、駐守深水埗警署的22歲女警無關，亦沒有一起接受燒槍訓練，目前未見男警有較高風險的行蹤，仍需調查其感染源頭。

公大學護染病 曾到爆疫酒吧

此外，一名就讀公開大學的女學護染病，張竹君說因為學校已停課，該學護沒在醫院工作，她曾到爆疫的尖沙嘴諾士佛臺All Night Long消遣。已有多名曾赴該酒吧表演的樂手及顧客先後染病。

（抗疫新階段）