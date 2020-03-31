半月32本地個案 劏房男等40小時送院 袁國勇料或2000宗感染 張竹君憂大爆發

本港昨增41宗新型冠狀病毒個案，包括21男20女，年齡介乎11至65歲，有34人曾外遊，當中18人是留學生。

昨新增41確診

近3天本地個案飈

翻查過去半個月確診資料，衛生防護中心在3月16至29日將28名確診者列本地個案，包括now剪片師、衛生署女醫生等，佔同期新增個案5.2%。本港至昨午有7宗無外遊個案，除了3宗與酒吧或早前確診者有關聯的個案，有4宗是感染源頭未明的本地個案，源頭未明佔新增個案近10%，半個月共有32宗本地個案。

歐美留學生約在本月中起大量回港，港府於3月19日才開始要求外地抵港者強制檢疫。據上述本地個案分析，香港在本月16及17日無本地個案；其後18至27日期間，只有22日一天內有4宗本地個案，其餘日子每日新增1至2宗。至最近3天本地個案增，於28至30日每天增4至6宗，3日間增加的16宗就佔半個月同類個案一半。

袁稱疫情少少失控

測試少追蹤慢憂變意國

港大微生物學系講座教授袁國勇昨在《千禧年代》表示現時疫情「情况開始少少失控」，指疫情初期有10多個內地到港者感染，引致後來共百多宗相關個案。他以此比例推算，近期有200多宗外地輸入個案，可能即將會有2000宗感染。他認為，現約有7萬至10萬名歐美回港者沒做病毒檢測，估計香港或有很多傳播鏈傳播中，而相比韓國及新加坡「香港測試數目太低」，加上追蹤工作慢，未能很快截斷傳播鏈，「再做不好，會變成意大利北邊」。

張竹君：部分個案「散修修」

找不到可疑源頭

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，部分個案「散修修」，即使聯絡其密切接觸者亦找不到可疑源頭，情况令人擔心，「有找不到源頭個案，隨時有大爆發的情况出現」；又稱部分個案無病徵或病徵輕微，單靠追蹤密切接觸者可能未能截斷傳播，市民「在街上都可能受感染」，呼籲市民盡量留在家。

兩個案曾赴西環生日派對

近日本地個案中，31歲男子（第566宗）及29歲男子（第618宗），曾於3月15日到西環第三街的Potato Head參與生日派對，約10人出席。據前日記者會資料，當中29歲男子於3月17日失去嗅覺及味覺、頭痛，其後上載衛生防護中心的資料則顯示他無病徵；31歲男子於3月26日病發。Potato Head早於27日已在facebook公布暫停營業。

至於前日確診的迦南幼稚園（麗港城）28歲外籍教師，亦被列作本地個案。校方向家長發信息，稱該教師最後到校工作日期為3月23日，其間沒有接觸家長或學生；校舍昨日起至4月12日關閉14天，會聘請專業消毒公司到校徹底清潔消毒。

另外，昨日共有6名病人出院，包括43歲福慧精舍男法師。

明報記者

（抗疫新階段）

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