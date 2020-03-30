次輪抗疫基金將啟 政界籲援首輪遺漏行業

【明報專訊】特首林鄭月娥上周五宣布設第二輪抗疫基金，政務司長張建宗、財政司長陳茂波昨均於網誌稱，明白關閉6類場所、規管食肆等抗疫措施會打擊行業生意、令情况雪上加霜，政府會提供支援；張建宗表示將啟動第二輪抗疫基金，制訂合適方案、再向立法會財委會申請撥款；陳茂波亦稱，正研究不同措施，包括第二輪抗疫基金，支援陷入困難的行業及僱員。
林鄭月娥昨晚在facebook重申，新規定無可避免對市民及業界造成影響，將啟動第二輪防疫抗疫基金，支援在疫情中受創的業界，亦已要求僱主不要在這段期間因抗疫措施裁員。
倡稅務優惠誘減租 受助須用作支薪
建制、泛民均表示，首輪抗疫基金遺漏不少行業，民建聯主席李慧琼表示，第二輪基金需補漏拾遺、支援首輪基金未有覆蓋的行業，例如美容、補習社等，並稱政府應推出稅務優惠，促使業主更大誘因減租，亦要求政府設失業援助金。
民主黨黃碧雲亦說，首輪抗疫基金遺漏美容、補習社等行業，認為政府應設立將基金用以發薪等條件，而非讓老闆「袋錢後走咗去」，稱最擔心老闆獲資助後隨即結業。
另外，張建宗亦在網誌呼籲市民避免在高峰期掃墓，應盡量分散時間，在節日前後或更遠日子拜祭。他批評有違反檢疫令者擅自離開檢疫地點，斥行為「自私及不負責任」，置整個社會防疫安危於不顧，應予以譴責。