市建局安置大廈研改排氣管設計 減播毒風險

韋志成表示，市建局會重新檢視轄下安置大廈的狀况及公用設施的維修保養，研究改善大廈天台的污水排氣管設計，並探討將污水管排出空氣作消毒淨化的可能，期望減低病毒在高層單位傳播的風險。

他又說，市建局今年首季協助約40宗樓宇工程招標，聘請顧問或工程承辦商，涉及約4000個單位，有關個案已收到強制驗樓令、維修令或消防安全指示等，涉及維修及更換破損渠道、喉管等工作。

4廈裝感應器 監測水電防火門

另外，韋志成表示，市建局早前為4幢安置大廈做「預防性維修」研究，其中3個位於旺角和荔枝角的安置大廈已於去年底完成工程，包括為大廈設施加裝感應器，協助管理人員監測各層防火門、大廈水泵、水缸和電力裝置，一旦發現問題，感應器會將故障信號傳送到中央監測系統，提醒管理人員檢查。

他又稱，市建局正針對天面防水層做研究，透過安裝固定的紅外線熱像儀，定期檢測天面層的紅外線反射數據，以分析和預測天面層裂縫的惡化速度，從而掌握修復工程的時機，避免滲水問題惡化。

（抗疫新階段）