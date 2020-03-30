有中學8月始放暑假 津小議會：小學延一兩周較合適

以往學校普遍7月中放暑假，今年因疫情停課多時，各校調節暑假安排（見表）。北區的聖公會陳融中學於校網表示，今年暑假將延至8月1日開始，但具體安排待有確實復課日期後再公布，籲學生預留7月時間，出席學校的考試及試後各項活動；大埔區救恩書院亦於校網表示，為爭取教學時間，決定暑假由8月1日開始，請家長配合安排，預留時間讓學生完成本學年全部課程、測考，「達至升班標準」。

中學少活動多補課 稱家長學生理解

除延遲暑假，有學校亦計劃暑假期間補課。鳳溪廖萬石堂中學校長范志文稱，無論會否再度停課，已計劃本學年最後上課天為7月25日，比原定暑假延遲了約一至兩周，並會取消大部分試後活動，「少活動多補課」。他說，8月會安排各級補課，由於DSE課程緊迫，中四及中五級補課會比較多，但不會取消暑假，「都要畀佢哋唞吓」，大部分家長及學生也表示理解。

中華基督教會燕京書院3月初於校網表示，本學年上課日有可能延至7月24日，而全校各級計劃於8月期間回校補課，但若教育局宣布4月20日後繼續停課，學校有機會調適下學年的校曆以追回教學進度。該校梁副校長回應稱，現復課無期，校方暫未有具體做法，但不傾向取消整個暑假，仍待確實復課日期以評估做法。

有小學擬8月做高小開學準備

胡艷芬說，不少學校下學期還未正式開展已告停課，「書簿冊都未開」，高小進度相對緊張，有學校擬於8月為高小學生提早做開學準備。教育局稱，學校原則上毋須改變原有的暑假安排，若個別學校認為有必要，亦可按其校本情况以及家長和學生需要，酌情為個別級別同學補課，與部分學校以往在暑期補課的安排一樣。

（抗疫新階段）