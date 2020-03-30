兩月蝕10萬 40年理髮店落幕

位於渣華道74號的僑冠上海理髮店，門外掛有一塊白底藍字招牌。推開茶色玻璃門，地面的綠色階磚、整齊排列的舊式理髮椅，一一映入眼簾。昨午，高老闆在一樓女賓部為熟客理髮，「佢細細個我就幫佢剪頭髮，佢住洪水橋，今日專登過嚟睇下我、畀封利市我」。

員工不捨 「會再約飲茶敘舊」

39年前，高老闆在北角開設僑冠上海理髮店，現以約7萬元租用上址。高老闆說，自己與業主關係不錯，但疫情影響下，最近兩個月合共虧損約10萬元，他語氣倔強地說：「我蝕唔起呀。」遂於4日前決定結束理髮店生意。

店內的理髮師，都是白了髮的老員工。店舖結業，他們唯有退休。其中一名負責為理髮師煮飯的女員工哽咽說不捨，「我嚟香港第一年起就喺度做，做到𠵱家，梗係唔捨得，大家有感情」。她說日後會再相約老員工飲茶敘舊。

熟客唏噓：全盛時排長龍

有市民知悉理髮店即將結業，昨午帶同相機、畫簿到場，記錄店內的最後時光。熟客黎先生在僑冠理髮近40年，昨午光顧時聽到老闆說「做到6點」始知悉店舖今日結業，「直情係唏噓」。他憶述，上海理髮店全盛時期經常大排長龍，「有時人多到要叫你轉頭返來」。現時師傅和人流均減少，店舖較以前冷清。黎先生說，欣賞上海理髮店的老師傅技術好和細心，「剃鬚、剃臉毛要好有技術」。黎先生說，僑冠結業後，會改為光顧區內其他上海理髮店，「新嗰啲剪髮舖唔啱我」。

（抗疫新階段）