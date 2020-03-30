86人求助 六旬漢當地染疫亡 港府料派包機接秘魯港人

死者高血壓心臟病 同行妻隔離

秘魯衛生當局表示，一名64歲香港男子感染新型冠狀病毒肺炎，在當地時間27日於庫斯科去世。當地報道，該男子2月底與妻子及另一對高齡夫婦到秘魯自由行，該男子及其妻抵達庫斯科時未出現病徵，至3月16日因當地政府「封國」而滯留，其間他們一直長留酒店。

據悉，該男子患高血壓及心臟病，曾向香港入境處求助，表示自己仍有藥物，並交代其所用藥物資料，以讓處方準備作不時之需；近日他於當地酒店感不適，經醫生檢測後確診新型冠狀病毒，入境處周六收到該港人不治的消息，其太太亦被定義為密切接觸者，現需接受隔離。政府發言人表示，入境處接獲使館通知後已即時聯絡逝者家屬，並按其意願提供意見及協助。

本報早前報道，因民宿有人確診而被當地政府封鎖隔離的港人S小姐昨向本報表示，現時有乾咳或輕微頭痛等病徵，未知是高原反應抑或染病。她估計，即使自己確診也未必獲送院治療，「只能依靠自己身體對抗」。

航程正擬 或倫敦轉機包內陸機

綜合各方消息，港府很大可能派包機到秘魯接載當地港人，保安局及入境處正計劃行程︰港府包機或從香港飛抵倫敦後再轉往利馬，及後或從利馬再包內陸機到庫斯科接載當地港人。

滯留者：入境處稱需3萬元

滯留庫斯科的港人黃先生昨向本報表示，收到入境處查詢有否意願乘坐港府專機，從庫斯科到利馬需4000港元，而從利馬返港要3萬港元，惟入境處未有交代專機日期。一對港人夫婦與不足一歲的兒子現身處秘魯首都利馬，他們昨於facebook亦表示，接到入境處電話稱正安排專機接載，並稱每人預計需付3萬港元。政府發言人表示，政府已聯繫中國駐秘魯大使館及多間航空公司安排機位或班機予滯留港人；部分港人正身處秘魯不同地方，需安排內陸機或其他陸路交通前往利馬。

正爭取滯摩洛哥者搭韓包機

摩洛哥方面，截至昨午12時仍有37名港人滯留當地。政府發言人說，政府正與中國駐當地大使館及航空公司跟進，盡力安排預留機位或班機予滯留港人。韓國近日將有包機到當地接回國民，旅議會總幹事陳張樂怡透露，保安局正與中國駐摩洛哥大使館爭取讓港人搭乘該航班，暫未聽聞港府派包機到摩洛哥。

明報記者

（抗疫新階段）