診所推「遠程」覆診 醫局前高層：公院慢性病患可試行

醫委會去年底發遠程醫療指引

醫生診症傳統上是面對面，醫委會去年12月發出一份遠程醫療指引，適用於電話、電郵、社交媒體等形式的醫患遠程溝通。中大醫務中心家庭醫學專科醫生趙志輝近月開始為病人提供遠程診症服務。他說，慢性病和不用檢查的疾病，例如輕微情緒病，都適合遠程診症。他舉例說，近日有一名6個月大的嬰兒患皮膚病，母親因疫情而不敢帶嬰兒到醫院，故安排視像診症，發現嬰兒是對清潔劑過敏而出疹。不過，趙說遠程診症不能為病人檢查，仍有限制：「如果病人肚痛，始終要按一按病人的肚，看看是什麼位置痛。」

按醫委會指引，建議若醫生和病人已有面對面診症的經驗，才可考慮使用遠程診症，又提醒醫生要留意若病人不在港，醫生要確保自己在病人所在地區有執業資格，才可為病人遠程診症。

取藥保險問題成限制

中大醫院行政總裁馮康曾任醫管局聯網總監，面對今次疫情令公立醫院部分服務停頓，他認為若疫情持續，遠程醫療可應用在醫管局，但由於醫管局處理的病症較複雜，可先在慢性病患者間推行，例如因糖尿病、高血壓等覆診的患者。他又說，目前本港推行遠程醫療仍有限制，一是現時本港規定患者或其委託人要親自取藥、不能郵寄，故即使患者遠程診症，仍要到診所取藥；二是現時不少保險都不為遠程診症提供索償。

覆診前先問外遊史 至今30人用

中大醫院旗下的中大醫務中心自今年2月推行遠程醫療，馮康表示，近期在病人到醫務中心覆診前，職員會致電詢問其外遊史等，亦會一併詢問病人是否需要遠程診症，至今已為約30多名覆診患者安排電話或視像通話覆診。馮康說，中心只會安排覆診病人遠程覆診，大多都是慢性病患者，他們已向醫生求診多年，建立了醫患關係，因疫情影響或其他原因不便親身覆診；至於新症，則仍會安排面對面診症。

（抗疫新階段）