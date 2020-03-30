【疫境時刻】免孩子擾課堂 天台搭篷遙距教學 在家難陪子女玩 教師嘆矛盾

Jojo與丈夫育有3名子女，分別是小一的6歲大女澄澄、幼稚園K2的4歲二女靜靜及5個月大的幼子淳淳，連同夫婦和兩名外傭，一家七口居於約500平方呎的兩房單位。自2月起面對教育界史上最長停課，身為中學通識科教師的Jojo也不免在家工作，拍片上載到內聯網予學生學習，但從事設計的丈夫經常不在家，孩子同樣停課留在家中，照顧3子女的責任落在Jojo和外傭身上。

待孩子入睡始拍片 「辛苦過返學」

「各位同學早晨。」背景往往傳來「哈囉」、「喂」的聲音。「在小朋友眼中，你在家即是放假，一時間理解不到其實我還在返工。」孩子未能理解媽媽的工作，同時對鏡頭有無限的好奇心，千方百計想擠進影片中，Jojo為求拍攝順利，只好早上備課，待孩子們晚上入睡才拍攝影片，往往拍攝至凌晨3時許，翌日7時再起牀備課和照顧孩子，日復日，睡眠不斷減少，「仲辛苦過返學」。

睡房直播遭打斷 女兒交外傭照料

校方於3月中決定改用Zoom直播教學，課時與平日課堂相若。以為擺脫了深夜拍攝，但Jojo躲進睡房內首次利用Zoom直播教學時，二女靜靜卻打開房門走到她身旁。「陪我玩！」靜靜對Jojo說着，並帶着一本故事書嚷着要媽媽伴讀。Jojo未有為意女兒的用意，一心只想好好完成教學，便把她交予外傭照顧，課堂未有受太大影響，但當兩姊妹的聲音傳入房內，思念卻湧上心頭。

鎖門聞女兒笑聲 「心總囉囉攣」

「最初我以為自己要學識鎖門，但當聽到她同姊姊在出面爭玩具同笑，心入面總是『囉囉攣』，好想出去看看她們」。課，還是要上的。Jojo只好「揮劍斬斷思念」，移師到天台搭建的臨時帳篷，並添置路由器繼續Zoom教學。

「他們最初以為我出街返工，但慢慢就知道我只是去了天台。」沒有了孩子的聲音，總算能專心教學。但帳篷不是構建物，每次使用均要自行打開，亦無法阻擋風雨，路由器又時因天氣炎熱導致失靈。天公不作美，Jojo只能返回房間內，鎖起房門繼續課堂。「媽咪去咗邊？」孩子的笑聲、拍門聲，假裝聽不到，淚卻在心裏流。

「在家工作最大的矛盾，是你明明在屋企，但陪不到子女，兼顧兩邊最終會變成兩邊都做不好，一定要取捨，到底怎做才最好，我一直摸索中。」孩子與工作如何兼顧，也許是Jojo終生學習的課題。

明報記者 黃煒堯

（抗疫新階段）