逝者倘大增 火葬場擬24小時運作 醫局商屍格不足方案 學者：或需用溜冰場冷凍櫃

明報記者 畢嘉敏 何宛兒

新型冠狀病毒在部分國家造成大量死亡個案，遺體處理設施不堪負荷，例如西班牙要租用溜冰場作臨時停屍間（詳見另稿）。至於香港，疫症至今導致4人死亡，據了解，衛生署一直有研究疫情大流行的應變策略，政府1月公布的《對公共衛生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃》中，列明在現時的「緊急應變級別」下，「食環署會就6個火葬場全日24小時運作做好準備」。

現每日處理140 全日運作可達500

綜合食環署及業界提供的資料，全港6個火葬場共有32個火化爐，現時每日運作約9個小時，可處理140具遺體；由於火化爐處理一具遺體約需1.5至2小時，若32個火化爐全部24小時運作，每日最多可處理約400至500具遺體。

業界稱不可行：難降溫易壞

不過，殯儀業商會永遠會長吳耀棠認為，讓火葬場24小時運作並不可行：「火化爐溫度很高，一晚都未能完全降溫，若要24小時運作，一次半次仍OK，若要長期這樣，不足1個月火化爐就會損壞。」他認為現時每日處理140具遺體已接近極限。

除火葬場，另一樽頸位是殮房容量。因新型冠狀病毒而在公立醫院死亡的個案，遺體一般會送到醫院殮房，醫管局表示，現時有3000個遺體存放格，醫院殮房平均使用量約七成。至於公眾殮房，衛生署稱，轄下3個公眾殮房，包括富山公眾殮房、葵涌公眾殮房和域多利亞公眾殮房，連同按需要時使用的九龍公眾殮房、臨時流動儲存裝置及組合式遺體冷藏儲存裝置，共可提供遺體儲存容量約1070具；截至3月28日，共容納約700具遺體。

研屍格簡化程序 或借公共殮房

若本港出現大量死亡個案，要如何應變？醫管局稱，據現行機制，若醫院殮房使用率達至飽和，醫院或聯網之間會協調，將遺體轉送其他醫院存放，如有需要亦會與衛生署協調，將遺體轉送公眾殮房。衛生署稱，會與醫管局保持溝通，繼續密切留意疫情發展及殮房使用量。

據了解，醫管局曾內部討論屍體處理問題，醫院要確保疫情嚴峻時要有足夠的「屍格」，因現有設施無法擴大，除必要時借用公眾殮房，亦要加快屍格的流轉，例如簡化相關手續及程序。

專家：殮房早不足 部門停工加劇

曾在衛生署任職法醫的港大醫學院病理學系副教授馬宣立認為，若疫症帶來大量死亡個案，本港殮房和火葬場容量都是樽頸。正常情况下，本港殮房已不足，而近期因不少政府部門有限度服務，如死因庭、死亡登記等，都令遺體處理程序拖慢，殮房位置更緊張。據他了解，政府一向有就災難制定應變計劃，一旦有大量遺體要處理，會租用溜冰場或購買裝食物的冷凍貨櫃作為臨時停屍間，他估計若今次疫情出現大量死亡個案，也需採用有關安排。

（抗疫樽頸系列之二）

（抗疫新階段）