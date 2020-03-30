婚禮限20人 新人「吉場」證婚

政府日前宣布，因疫情禁止人群聚集，新人黃文廸及廖皓晴最初得悉，婚宴場地須按一般食肆的要求4人一枱，立刻由18圍減至11圍，但其後得知婚禮儀式上只容許不多於20人出席，令二人大失預算︰「一場婚禮怎止20人？律師、攝影師、雙方父母已經8人，兄弟姊妹再多幾個也不行。我們沒有想過會這樣，真的好大打擊。」新娘廖皓晴說。

新郎黃文廸表示，他們兩年前開始籌備婚禮，所有儀式跟足傳統習俗，「擇吉日、擇吉時都有做，如果連證婚都舉行不了，怕不吉利」。最後，二人與酒樓商量好，只在場地如期舉行證婚，而婚宴則延後4個月至7月19日，「我們都明白疫情嚴重，有限制不緊要，但可否早一日宣布，整場婚禮變得混亂，我們很無奈」。

業界：上半年婚禮全改期

部分無限期延遲

負責是次婚禮統籌的Jessica認為，因應疫情發展，一直與新人跟進，惟政府宣布政策含糊不清，「為何政府不將重要的事一次過說清楚？不然就一刀切禁止晚市，新人就不用惶恐，只能選擇改期」。她又說，她手上於上半年舉行的婚禮已全部改期，部分更無限期延遲。

（抗疫新階段）