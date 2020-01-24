食環巡3200食肆 280次勸喻提示

昨晚食環署聯同警方約40多人，於尖東永安廣場附近一帶，巡查至少5間酒吧及餐廳。食環署人員主要負責查閱牌照及巡視店舖有否遵從新規定；警方則協助維持秩序及視察會否有戴上手帶、違反強制檢疫令者。

食客拒量體溫摔壞探熱器

食肆冀加強巡查

油麻地一帶食肆昨午亦見冷清，牛腩麵舖店員梁女士說，早上為一名男食客探熱時，對方質疑她非護士並拒絕配合探熱，繼而摔爛其價值400多元的探熱器。梁女士說支持防疫新規例，但希望當局多派人巡查食肆，以免食客拒戴口罩或量體溫。

亦有食肆店員稱，特意添置紅外線探熱器，配合新規例實施，但不少店舖都缺貨，遍尋多店終以700多元購入，質疑有人「坐地起價」。記者昨午到過油麻地彌敦道5間藥房，只得一間有存貨，較便宜的一款紅外線探熱器屬內地製，賣480元。其他藥房均稱斷貨。而同區一間文儀用品店亦有賣兩款內地製紅外線探熱器，同售780元。

在鴉打街經營越南餐廳的鄧女士說，餐廳現最多只能招待約10人，「同拉閘無乜分別」。她認為，市民現照可到食肆用膳，店員仍會接觸顧客，新規例防疫作用不大，她建議全港食肆休業14日，以待疫情好轉。

業界：補貼未見 規管多多

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華昨出席港台《城市論壇》說，政府由宣布新規例到實施只有一日時間，「好多店舖呻買不到探熱針，不敢開門營業，怕會被檢控」。他又批評政府，「補貼方案到現在尚未出台，卻規管多多，業界連一日都未必捱到，還能捱幾耐？」此外，富臨集團昨公布，旗下8間陶源酒家昨日（29日）起暫停晚市14 日；4間富臨酒家繼續休業。

（抗疫新階段）