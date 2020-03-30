酒吧圍飲如常 限聚令首日無檢控 外傭聚集食環未執法 警：初期勸喻警告

酒吧6人圍枱喝酒 僅一人戴口罩

「限聚令」實施首日為周日，中環蘇豪區街上人流明顯減少，大部分酒吧食肆如常營業，本報記者昨晚所見，個別店舖座無虛席，內有數十人，入座人數明顯多於座位數量一半，群組之間相距不足1.5米，部分顧客在店外站立喝酒，相距亦不足一米。其中蘇豪區士丹頓街一間酒吧門外擺放兩張圓枱，枱相距逾1.5米，但一個群組有6人圍着兩張枱聚集喝酒，當中只有一人戴口罩。

粉嶺百人婚宴 前區議員：新例倉卒未及取消

另外，粉嶺龍躍頭松嶺鄧公祠外昨午舉行婚宴，北區前區議員鄧根年表示，昨晚是其胞弟娶妻，因新例事出倉卒，未能取消婚宴，已盡量將枱與枱距離隔開1.5米，每席最多6至8人，原邀請百多人，不少人8時後陸續離去。警方證實昨晚7時48分接獲一名女子投訴，到場發現約50人，並給予口頭警告。

昨早旺角行人天橋，有不少外傭4人一組圍圈席地而坐，群組之間幾乎沒有距離，小部分群組超過4人。上午11時許，有多名軍裝警到場與外傭交談後離去，沒有要求分隔或驅趕；其後4名食環署職員到場巡視並拍照，有職員稱巡視小販，不用處理相關情况。印傭Ali與多名外傭同坐一塊地蓆，她說不認識其他人，亦不知是否違規，用餐後會去逛街。

警方昨表示，為配合實施《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，警方與其他執法部門合作，希望透過執法強化市民對公共衛生的警覺及自律。規例實施初期會以口頭解釋、勸喻或警告方式，提醒市民配合規例要求。

限聚令僅適用於公眾場所，特首日前在記者會呼籲「讓小朋友聚集」場所停運。本報昨到荃灣愉景新城商場，13間補習社及興趣班中心近半如常營業，包括「SDM 爵士芭蕾舞學院」。記者所見，學生入內時要戴口罩及量體溫。分校負責人呂小姐稱，近日約一半學生因疫情暫緩上課，每班人數大減。SDM教育集團回覆，稱法律顧問意見指學院為私人場所，已即時推出措施，如每堂包括教師在內不多於4人，以及每小時全校消毒等。

另外，本報昨以顧客身分查詢自助烘焙店，該店稱因不屬食肆沒有限制人數，但要求每組客人不多於4人，並盡量隔開不同組的距離。

私人處所聚會不受規管 張竹君：靠市民自律

對於私人處所聚會不受規例管制是否形同虛設，衛生防護中心傳染病處主任張竹君回應，政府只能「盡做」，靠市民自律避免出席私人聚會。

法政匯思召集人、大律師李安然表示，新規例禁止任何公眾地方多於4人聚集，舉行補習班和烘焙班的地方似乎不屬公眾地方。至於外傭在旺角天橋聚集，李表示，規例無清楚寫明「聚集」定義，但外傭聚集有共同目的，亦有集體行動性質，如「等埋大家一齊開餐」，就是聚集。

明報記者

（抗疫新階段）