檢疫中心半滿 八鄉少訊未如期啟用

約80伙月底啟用 原定月初

目前政府共有3間檢疫中心，用以安排與確診患者有密切接觸、但沒出現病徵者接受強制檢疫，包括鯉魚門公園度假村、饒宗頤文化館翠雅山房及火炭駿洋邨，分別提供145個、53個及1454個檢疫單位，合共約1652個檢疫單位。食衛局昨表示，截至昨早9時已使用逾五成單位。

除八鄉少訊中心外，食衛局稱政府正繼續在柴灣鯉魚門公園度假村球場、西貢戶外康樂中心小型足球場、少訊中心第二期和位於竹篙灣的政府土地，透過「組裝合成」建築方法，增建至少約1000個檢疫單位，並稱目前進度良好，預計可於4月至7月分階段完成及投入使用。根據食衛局2月底的文件，鯉魚門公園、西貢康樂中心及少訊中心3月內可完成約450個單位；竹篙灣政府土地料於5月及7月分別提供100個及500個單位。

至於目前轉作暫住設施的3個度假營舍，包括曹公潭戶外康樂中心、西貢戶外康樂中心及麥理浩夫人度假村，供香港沒有居所的香港居民檢疫，康文署回覆稱截至昨日上午，3個暫住設施約有160人入住，入住率接近四成。

（抗疫新階段）