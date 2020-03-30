檢疫中心半滿 八鄉少訊未如期啟用

【明報專訊】本港確診個案日增，對檢疫中心需求亦日增。食物及衛生局昨回覆本報查詢時表示，截至昨日（29日）早上9時，3間檢疫中心已使用逾五成單位，政府正積極增建更多單位作檢疫用途，其中位於元朗八鄉少年警訊永久活動中心的約80個翻修單位，可於本月底使用；較當局原先預計的本月初供使用遲。
約80伙月底啟用 原定月初
目前政府共有3間檢疫中心，用以安排與確診患者有密切接觸、但沒出現病徵者接受強制檢疫，包括鯉魚門公園度假村、饒宗頤文化館翠雅山房及火炭駿洋邨，分別提供145個、53個及1454個檢疫單位，合共約1652個檢疫單位。食衛局昨表示，截至昨早9時已使用逾五成單位。
除八鄉少訊中心外，食衛局稱政府正繼續在柴灣鯉魚門公園度假村球場、西貢戶外康樂中心小型足球場、少訊中心第二期和位於竹篙灣的政府土地，透過「組裝合成」建築方法，增建至少約1000個檢疫單位，並稱目前進度良好，預計可於4月至7月分階段完成及投入使用。根據食衛局2月底的文件，鯉魚門公園、西貢康樂中心及少訊中心3月內可完成約450個單位；竹篙灣政府土地料於5月及7月分別提供100個及500個單位。
至於目前轉作暫住設施的3個度假營舍，包括曹公潭戶外康樂中心、西貢戶外康樂中心及麥理浩夫人度假村，供香港沒有居所的香港居民檢疫，康文署回覆稱截至昨日上午，3個暫住設施約有160人入住，入住率接近四成。