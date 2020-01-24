新聞處職員染疫 西九男警初步確診 個案一周翻倍 增至642

6宗源頭不明 曾尖沙嘴西營盤蘇豪消遣

本港累計624宗個案，包括一宗疑似個案。昨新增的59宗確診個案，涉及30男29女，年齡介乎11至77歲。19宗潛伏期間沒外遊的個案中，酒吧群組有7宗，包括3名任職Insomnia及Dusk till Dawn的職員、3名All Night Long的顧客，以及一名與確診者同住灣仔恆信大廈的32歲男子；另有6宗源頭不明的本地個案，當中有患者曾到尖沙嘴、中環蘇豪區及西營盤的酒吧消遣。

昨有40名新增確診者曾於潛伏期外遊，包括18名留學生，佔昨日確診個案三成；另包括一名政府新聞處27歲女職員，她於3月21日開始失去嗅覺，曾於3月7至18日休假期間前往新西蘭及英國，其後一直在家工作，沒返回位於海港政府大樓的新聞處總部辦公室，亦沒與其他職員接觸。

據政府新聞處長鄭偉源昨發給全體職員的電郵，提及昨午新聞處辦公室、升降機等公眾地方，以及冷氣系統會清潔消毒。他呼籲員工在關鍵時刻（critical time）保持個人及手部衛生，在家工作的職員不要外出。

男警近14天曾巡邏 無接觸確診女警

初步確診方面，一名駐守西九龍總區、隸屬機動部隊的31歲男警員初步確診，他昨日感不適，到公立醫院求診。消息稱，男警正留醫明愛醫院，之前並沒與較早前確診的深水埗警署女警（第428宗）接觸。警方稱他過去14日曾參與反罪惡巡邏，並無外遊紀錄。

此外，德勤香港昨表示一名職員初步確診，該職員3月中旬從外地回港，當時香港未實施相關強制檢疫措施，職員於3月19日曾到太古廣場1期辦公室數小時，其後一直在家工作；德勤表示會安排清潔消毒該辦公室，與該職員有密切接觸者即日起家居隔離14天。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港近日源頭不明的本地個案續增，反映社區傳播鏈增多，希望市民保持社交距離，防止疫情蔓延。她說未來兩周為關鍵時刻，市民如無必要不應外出。

（抗疫新階段）