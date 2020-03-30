負壓牀使用率續飈 51確診者未送院 研放寬出院 專家倡輕症者回家

劏房男確診兩天未送院 4戶擔心

油尖旺區議員李國權接獲21歲、任職尖沙嘴酒吧的男患者求助，他本月28日獲通知確診，至昨晚仍未送院；患者與母親同住基隆街一劏五的劏房單位，同屋另有4個住戶。李說與患者同屋的其他家庭得悉後很擔憂，促醫管局盡快安排患者送院；醫管局截稿前沒回覆。

另外，有回港本地交流生本月27日晚約10時獲通知確診，至昨午約2時半才再獲通知，稱救護車一至兩小時內會送他到北區醫院。據衛生防護中心資料，至昨日共51名確診者未獲送院，當中包括一名27日確診的患者（36歲男子），以及昨確診的31人。

醫局憂二線隔離房亦很快爆滿

截至昨中午，醫管局已使用1012張負壓病牀及534間負壓病房，使用率分別62％及74%，負壓病牀使用率是爆疫以來最高。醫管局總行政經理何婉霞表示，大部分人一日內獲安排病牀，但承認部分「再等耐啲」。她說，每日有數十名新病人等候入院，若新增確診增幅持續高企，憂情况惡化，即使如何增加病牀亦無法應付；二線隔離病房或很快爆滿，不希望如外國醫院般癱瘓，冀市民保持社交距離。

何說隔離病牀中，有66張及122張為深切治療部和兒科負壓病牀，成人內科約800多張，形容已「好爆」。

何婉霞冀本周可啟用由普通科病房改裝成的二線隔離病房，有400張負壓病牀，供已住院治療一段時間、病情相對穩定患者入住，患者要無發燒、氣促等臨牀病徵，不需聞氧氣，呼吸道病徵好轉。醫管局亦正從各聯網醫院尋找普通病房改裝，冀再增數百張二線隔離病牀。

她又表示，醫管局正與傳染病專家及衛生防護中心探討，如何分流接近出院、病情相對穩定的患者，以騰空一線病牀，強調會參考科學實證。被問到未來會否要求徵狀輕微者留家隔離，她說本港仍用圍堵政策，會繼續加大病毒檢測及隔離病牀數量。

許樹昌籲劏房戶優先送院

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，曾以顧問身分與醫管局商討方案，他認為如醫管局增設的二線隔離病牀均爆滿，須考慮放寬出院準則，不需連續兩次測試呈陰性都可出院，讓病毒測試仍陽性、病情輕微及穩定的患者回家隔離，例如患者已退燒超過3天、肺片進展良好等，若患者家中有單人房，無長者或長期病患者同住則合適。他亦認為，居於劏房的確診者應優先送院，因家居環境狹窄，或導致更多同住者被列為密切接觸者及須檢疫。

許樹昌表示，世衛正建議世界各地檢視出院準則；他說本港有穩定患者住院逾30天，病毒測試才連續兩次呈陰性可出院，但本港病毒測試敏感度高，港大曾為多次測試陽性的患者培植病毒樣本，但種不到活病毒，反映病人應不具傳染性。

梁子超反對陽性患者回家隔離

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超不認同陽性患者回家隔離，他說培植不到活病毒，或反映培植病毒的敏感度低；有患者病發初期病毒測試陽性，亦培植不到活病毒。他認為將陽性患者放回社區，對患者家人及社區帶來爆發風險，「將過去隔離患者的努力掉落鹹水海」。他建議在會展等場地興建方艙醫院，讓該批康復中的患者在該處隔離，直至兩次病毒測試陰性才回家。

明報記者

（抗疫新階段）

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