洋漢違檢疫令 對峙兩日帶走

離家報警被揭發逃回家

據悉，該名46歲居於坪洲的外籍男子持香港身分證，本月26日由英國返港，須強制家居檢疫14日。前晚下午，他離開報住地址，到坪洲警崗，就他與航空公司的機票爭拗投訴，警員初時以為他飲醉，其後發現他戴有手帶，並查出他未完成14日檢疫。

警員調查期間，男子自行回家，衛生署安排醫療輔助隊到坪洲，準備將男子帶到駿洋邨強制隔離，但男子拒絕開門，由下午約4時擾攘至晚上約8時仍無果，為免硬碰，衛生署本擬容許男子繼續家居隔離，惟至昨日，衛生署認為仍有需要帶男子去駿洋邨，再聯絡警方及醫療輔助隊上門，警方更出動談判組警員到場游說，但男子繼續拒絕離家，事件由昨午2時擾攘至6時半，男子最終願意隨警員離開，惟登上水警輪後，他又揚言要跳海，最終水警輪泊岸後，男子由救護車送院。

警談判專家游說

登水警輪一度喊跳海

另外，深水埗區議員黃傑朗在facebook表示，前日下午2時許，一名戴着舊款寫有「居安抗疫」電子手帶的老翁，被發現在富昌商場遊走，並到大快活打算用膳，惟未下單便被街坊喝止，黃其後到場及報警，老翁其後被送往檢疫中心隔離。黃事後去信衛生署，批評署方舉報熱線長期未能接通，以及老翁離家後，舊款手帶疑未有發出警號。

（抗疫新階段）