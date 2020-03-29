護士確診 兩安老院禁出入14天

院友不屬密切接觸者

該名23歲護士早前在東華三院賽馬會復康中心C座3樓頤康護理安老院及5樓頤景護理安老院工作，其間有戴口罩，她有3名密切接觸者。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，感染控制科和社署職員到場研判，認為院友並非密切接觸者，反而一名曾與該護士吃飯的同事是密切接觸者。

張說因涉長者，為求穩陣，會凍結院舍觀察14日，其間不准進出，並會盡量為長者取口水樣本，看會否有感染。她說一名長者前日曾發燒入院，測試結果為陰性；另兩名長者送院，正等化驗報告。

上述兩院均位於香港仔賽馬會復康中心。一名保安透露，目前嚴禁家屬進入或攜帶任何物品入內。

確診女警8同僚入檢疫中心

另外，女警確診前拒戴口罩，兩名抽血員被列密切接觸者，兩人檢測為陰性。警方昨晚在facebook表示，8名駐守深水埗分區的警員被列為密切接觸者，當中5人初步檢測呈陰性，其餘3人正等候檢測，8人分別被安排入駿洋邨及鯉魚門度假村檢疫中心。另外，一名曾與確診女警接觸的槍械訓練科人員並非密切接觸者，但亦接受測試，正等候結果，警方已暫停其槍械訓練。

（抗疫新階段）