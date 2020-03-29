批抗疫基金只幫老闆 9工會倡津貼僱員

倡失業停工者獲八成薪金

9個來自旅遊、航空及飲食業的工會昨舉行記者會，要求政府重新檢視防疫抗疫基金的安排，建議政府向失業超過一個月，以及因開工不足令收入較正常減少20%或以上的僱員提供現金津貼，津貼額為失業前薪金的80%，上限1.9萬元；被迫放無薪假、因強制檢疫而不獲支薪的僱員，可獲過去12個月平均日薪的80%，上限每日535元，最多可領90天。

香港旅遊業革新總工會主席林基源在記者會上表示，工會於3月初曾向會員調查，發現近七成受訪者需放10至15天無薪假，他說港府本月中向全球發紅色外遊警示後，業界放無薪假的人更多，工會近日開始收到裁員、欠薪的求助。香港旅遊業（外遊）領隊及導遊工會總幹事湯劍生稱，業界的底薪一般約1800至2000元，「近來九成人要放無薪假，連底薪都無埋，等於零收入」。他批評政府向旅行社發放兩次資助，「一毫子都無落過我哋（員工）袋」。

職工盟主席吳敏兒稱，不同國家會直接津貼受疫情影響的僱員，例如英國會代替企業支付最多八成薪金，並資助企業支薪給接受隔離的僱員，相反港府只是「救市救老闆」，沒有針對員工的措施。

（抗疫新階段）