超市限購食米 業界：供應充裕

超市米架僅個別牌子無貨

銅鑼灣記利佐治街惠康昨貼出告示，表示每名顧客限購一包白米及兩盒雞蛋；灣仔合和中心Taste亦貼出告示，每宗交易限購兩包米及兩盒雞蛋。兩間超市的米架均只有個別一兩個牌子的米被掃清光，雞蛋亦有充足存貨。

在惠康購物的梁女士表示自己剛巧家裏的米吃光，也有點擔心糧食短缺，所以到超市買米，「傳聞這幾個禮拜，聯合國說糧食出口會短缺」。林氏夫婦則表示因為「八卦」，到惠康看看搶米情况。林太認為今次會再一次引起搶購潮，「因為羊群心理」，但表示自己不會搶米，「不吃米就吃麵囉」。

HKTVmall亦限購 會增供應

惠康回覆稱整體供貨沒有太大影響，所有分店的米類產品及雞蛋暫設購買上限，以確保可為顧客提供充足及多元化產品選擇；百佳表示留意到有市民對部分貨品需求提高，已對米及雞蛋實施限購措施，並尋求從其他地區增加貨量供應。兩家超市均表示會視乎市場情况作限購調整。HKTVmall表示已限制每個帳戶只能購買一件米類產品，暫時未能預計實施多久，周一開始會繼續有來自泰國及日本等地的米到貨，供應將增加。

另外，前日傍晚6時許，警方在紅磡德康街AEON門外拘捕一名22歲尼泊爾男子及一名23歲孟加拉男子，二人均持「行街紙」，涉嫌偷取6包共重30公斤的白米。

（抗疫新階段）