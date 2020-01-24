1%無病徵回港者呈陽性 許樹昌料700人或社區播毒

籲加駿洋邨單位供檢疫

政府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌昨在商台節目表示，衛生署檢測發現約1%沒病徵回港者病毒檢測呈陽性，早前約7萬名港人趕在3月19日強制檢疫措施生效前由歐美回港，以1%計算可能約700人將病毒帶入社區，這解釋了為何近期確診急升；3月19日前抵港者能自由出入社區，如他們有病或感染到很多人，呼籲他們要留家。

醫學會：狹小住宅不宜做家居檢疫

現歐美抵港者要在家檢疫，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，香港家居環境小、無獨立洗手間存風險，抵港者在酒店接受檢疫是好事。許樹昌認同狹小住宅不適合做家居檢疫，衛生署可考慮在駿洋邨多徵用一幢大樓安排回港者檢疫。

港府3月15日宣布要求英美抵港者強制檢疫，19日生效，但當時沒為所有相關抵港者驗病毒，至3月25日起才為所有歐美抵港者檢測。本身是醫生的立法會議員郭家麒說，一名早前從歐洲抵港者，入境時無病徵被拒檢測，他多次向衛生署人員要求才獲檢測，最後確診，「如果他住在公屋屋邨可能就出現大爆發！」郭稱3月中已要求政府為所有抵港者檢測，但政府無聽意見，「當初無及時化驗，近期社區出現不明源頭個案，分分鐘是強制檢疫前走漏了病人所致。確診宗數創新高，政府難辭其咎，現在社會要承受惡果，政府才推補漏措施」。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨回應稱，目前正每日做2000宗檢測，可視乎情况再加強。她認為，在家居隔離時最好有自己一間設獨立廁所的套房，「基本上跟酒店無分別」，應避免與人一起吃飯和看電視，但廁所可能難避免，家人或檢疫者其中一方住酒店也可減感染風險。

（抗疫新階段）