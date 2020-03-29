昨增10患者涉酒吧 有表演者一家四口確診

早前確診3屈臣氏員工

曾訪Draft Land

昨新增與酒吧有關的確診，包括2名酒吧工作人員、一名曾到灣仔Dusk till Dawn酒吧的顧客（#524）、一名曾到中環雲咸街63號Draft Land酒吧的顧客（#533），以及一名Dusk till Dawn工作人員的家人。另外，一名36歲在酒吧表演的男子，連同其34歲妻子、兩名15歲及7歲的兒子，一家四口均確診。

曾去Draft Land的25歲女酒客（#533），曾赴日本，2月28日返港。據早前公布，3名早前確診的屈臣氏集團員工亦曾到Draft Land，當中兩人另曾赴愉景灣婚宴，其中一名33歲男子（#373）與25歲女酒客（#533）同於3月20日病發。

衛生防護中心傳染病主任張竹君說，酒吧屬高危地方，確診個案曾到的不止蘭桂坊，有些曾到過尖沙嘴、蘇豪、灣仔區的酒吧。她並稱，知道有許多人曾到酒吧，不論有無病徵，他們都會求醫檢測，但她稱沒有正接受檢測的人數統計，若結果為初步陽性便會知道。

（抗疫新階段）