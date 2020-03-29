確診留學生飈 負壓牀房使用量新高 女生等逾一日仍未入院 醫局：真的有壓力

本港累計583宗個案，包括一宗疑似個案。昨日新增的64宗確診個案，分別為40名男子及24名女子，年齡介乎7歲至76歲。

截至昨晚資料，27名留學生全數來自英國，有11人無病徵。衛生署前日下午公布有14名留學生返港後確診，但至深夜公布的資料顯示，共有20名留學生確診，當中4人無病徵。

張竹君：很多留學生無病徵

不知何時帶病毒

張竹君說，近日不少留學生返港，「很多留學生無病徵，根本不知道何時帶病毒」。她指這些學生在病毒潛伏期主要留在英國，而英國已有大規模爆發，認為未必是在飛機上感染，「最高危都是他本身來自的地方」。她說，對於無病徵的確診個案比例憂慮，稱無法為所有缺乏流行病學聯繫的人做測試。她認為難以捕捉社區上所有確診個案，重申要保持社交距離。

公院醫生：77%等於近爆滿

真的無法變病牀出來

醫管局昨公布，至中午有1012張負壓隔離病牀和534間負壓隔離病房，使用量分別為60%和77%，兩者佔用率均創新高。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，病牀使用率高企，新確診數字不斷增加，「我們真的有壓力，無辦法下一定要有病人要等候」。有公立醫院醫生透露，病房佔用率達77%，幾乎等於爆滿，只是等病人入來，他任職的醫院曾因無位而無法接收要入院病人，「我們真的無法『變』病牀出來」。據悉，部分空置只是等清潔及換氣，亦有部分是深切治療及兒童病房，無法供成年或輕症者入住。

醫局：病情嚴重才好叫救護車

對於近日有被通知確診的病人自行到急症室，何婉霞稱衛生防護中心會安排救護車送院，呼籲等候期間戴口罩，並注意衛生，「除非病情真的嚴重，才好自行叫救護車入院」。

第二線隔離房改裝近完成

她並透露，醫管局早前將部分普通病房改裝成負壓病房，這批第二線隔離病房改裝工程差不多完成，現值最後清潔階段，預計本周運作，提供約400張病牀。她說，醫管局會陸續安排情况穩定的病人到這些病房，目的是騰空第一線病房給新確診病人入住，以縮減等候時間。

在港大就讀理科三年級的喬小姐（化名）去年底到倫敦大學交流半年，上周二（24日）乘飛機，周三（25日）早上抵港，在酒店自我隔離。她周五（27日）晚獲通知確診，但等候逾一日，至昨晚仍未入院。

另外，公開大學校長黃玉山向師生發電郵稱，上周五獲通知指一名護理學生在倫敦返港後確診，正在醫院隔離。根據電郵，該名女學生過去14日並無返校，校方會聯絡該些曾與她密切接觸的人，建議在家檢疫或求醫。

明報記者

（抗疫新階段）