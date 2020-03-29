黃大仙祠關14天 天主教堂准個人祈禱

東華三院公布屬下包括設有牌位庫或骨灰龕場的廟宇及黃大仙簽品哲理中心今日起關閉14天，與解簽師傅的預約服務除外，但廟宇門外會設置敬神寶帛或祭拜先人衣包的收集處，由當值職員代為收集及敬奉。東華義莊則會嚴格規管入內拜祭的人數，4人以上不能一起進入義莊，而義莊門外將設衣包收集處，由當值職員代為收集及敬奉。

嗇色園公布明天起暫停開放黃大仙祠，直至4月12日為止，其間所有宗教活動取消；嗇色園中藥局也會暫停服務14天，至下月12日；西醫診所、牙醫診所、物理治療中心及中醫服務中心會維持日間服務，夜診時段暫停。

香港教區主教公署昨日發通告，稱聖堂會開放予教友作「個人祈禱」，人與人之間隔至少兩米；婚禮及喪禮可舉行，但要遵守政府措施；直播彌撒和聖周禮儀會在私人地方閉門進行。

香港賽馬會昨晚6時起關閉彭福公園及山光道公園至另行通告。西九文化區管理局公布，繼早前關閉M+展亭、戲曲中心與自由空間的表演藝術場地後，昨晚6時起暫停開放戲曲中心中庭及位於自由空間的留白Livehouse，為期14天。

（抗疫新階段）