由SARS至豬流感 改計算基準 N95儲備減半

醫管局從未解釋更改儲備量計法的原因。有醫管局前管理層認為，今次「教訓」是防護裝備隨時「有錢都買不到」，要討論列作「戰略物資」儲備。

外科口罩儲備增半 保護袍減87%

根據醫管局報告，局方會維持所有基本個人防護裝備的存貨水平，相等於SARS時最高消耗量的三倍。專家委員會報告列出的個人防護裝備每日最高消耗量，以此計算90日應急儲備量，即需2507.7萬個外科口罩和262.1萬個N95口罩等。不過，醫管局今年1月稱，90日應急儲備量以豬流感爆發高峰用量計算，即需3897萬個外科口罩和137.7萬個N95口罩。記者比對兩組數字後發現，僅外科口罩儲備量比原訂「3倍SARS最高消耗量」高五成半，其他裝備則全部減少，例如N95口罩減少47％（見表）。

兩款口罩存量仍低於應急儲備量

醫管局於2月15日指出，當時外科口罩及N95口罩存量分別約有1800萬個及110萬個，全部個人防護裝備的儲備量均低於以SARS及豬流感爆發用量計算的90日應急儲備量。即使醫管局其後加緊採購裝備，截至3月27日，外科口罩及N95口罩存量也分別只有約2400萬個及160萬個，仍然低於醫管局制訂的90日應急儲備量。

據了解，醫管局轉用豬流感爆發用量計算應急儲備量時，一度考慮以6個月（180日）用量作標準，惟最終決定採用3個月（即90日）作計法。

醫局稱已提升庫存 無透露轉基準原因

醫管局回應稱，當有專家表示疫情有可能持續一段時間，局方已即時將庫存目標提升至足夠6個月使用，惟局方未有解釋90日應急儲備量由按SARS高峰用量計算，改為按豬流感爆發用量計算的原因，僅稱會適時按最新的科學實證，更新有關指引，同時盡力確保前線醫護有足夠保護裝備，並呼籲謹慎使用。

醫管局前質素及安全總監區結成說，醫管局應是定期檢視防護裝備儲備量去制訂指標，他估計有關標準由SARS高峰用量計算，改為以豬流感爆發用量計算，或與世衛原先估計下一次「大流行」是流感有關，「流感是用外科口罩，所以要加大外科口罩（的儲備量），相反很少用N95，那麼便減少（儲備量）。這樣聽上去是很合理的」。

疑錯估「大流行」流感有關

醫局前高層倡研納戰略物資

他又說，今次醫管局個人防護裝備儲備量不足，主要因為物資鏈出問題，全球口罩等裝備短缺，以致供應商無法提供局方已訂防護裝備數量，「變成有錢都買不到」。他認為局方應汲取今次「教訓」，日後在採購個人防護裝備時避免採用一向的計算模式，甚至可討論是否將之納入戰略物資，「但一定要界定戰略物資的定義，要用得其所，即使將來用不着要丟棄，都不會受到外界的壓力」。

明報記者 羅霈潁

（抗疫新階段）