醫局前高層：未留緩衝能力 沒汲SARS教訓

人口升一成 病牀不增反減

根據醫管局資料，去年3月底系統內合共有28,929張病牀，相比2003年29,188張，下跌了0.9%。與此同時，本港人口亦由2003年的680萬，增加近一成至去年約750萬，長者人口更增加一倍至約135萬人，佔總人口18%。

區結成於訪問中說，SARS之後本港沒有及時增加資源，令每年流感高峰期都出現病牀使用率達130%的情况。

SARS報告籲留20%緩衝能力

他說當年的SARS檢討報告提及，醫療系統應留有15%至20%的緩衝能力（buffer capacity），以應付疫情及維持正常服務，「任何抗疫不應該一開始（系統容量）就滿的」，而較理想的使用率為八成至八成半。

「這代表人手可以應付日常工作量，即使增加兩成工作量，都不會令質素下降。」區結成說，目前香港發展基層醫療進度緩慢，結果一「打仗」就要依靠醫院。他認為如香港有上述緩衝能力，或不會在抗疫初期就減少非緊急服務，「可能可以救番好多人」。

（抗疫新階段）