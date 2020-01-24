病牀不足成樽頸 增400二線負壓牀應急 醫局研穩定病人提早出院入檢疫營

海外爆發觸發返港潮，釀成本港新一波新型冠狀病毒爆發，病牀不足是本地醫療系統的抗疫樽頸。醫管局雖稱「一線」負壓病房有1200張牀，實際上僅800張可供成人使用，面對佔用率連續10天超過七成，昨更見77%新高，醫管局將增設400張「二線」負壓房病牀接收病情穩定的確診者。消息稱，醫管局探討在一二線負壓病牀爆滿後，或要分流病人到普通病房，甚至「出院」入住檢疫中心，而當局曾就此視察鯉魚門公園度假村。

800成人負壓病牀 連續10天逾七成滿

香港的抗疫關鍵是守住醫療系統不癱瘓，醫管局於疫情初期公布有1400張負壓病牀，至本月初，局方改稱數目受醫院重建計劃影響，減少9%，至1272張。有知情人士稱「ICU（深切治療部）有排都未爆滿」，目前壓力不在深切治療部容量，負壓病牀不足才是問題癥結，而實際上只有800張供成人用，其餘是兒童牀位，現成人牀已七成滿，而兒童病房的廁所較小，不適合成人入住。

目前不論病情 一律入一線負壓房

醫管局總行政經理何婉霞表示，早前7個聯網改裝普通病房以增設負壓設施，約400張「二線」病牀將接收穩定確診者，騰空一線病牀給新確診者。局方正與政府商討如何再增加醫院隔離病牀，並正考慮不同方案以增加醫院接收能力。

醫管局現不論病情輕重，接收確診及懷疑個案入「一線」負壓病房。有醫管局高層稱，因應「一線」負壓病牀使用情况緊張，局方正就各種可能出現的情况作準備，首要原則是不阻礙新確診患者入院接受治療。他舉例，若一二線負壓設施均飽和，或要按風險將穩定患者「一格一格褪出去」，包括入住已清空的普通病房，甚至共處同一普通病房；若人數持續增加，不排除要轉送病人離院到檢疫中心，推行次序、如何落實則要視乎最新科學證據、疫情發展及醫院負荷等。

探討鯉魚門度假村接收輕症者

知情人士稱，醫管局早前希望將病徵輕微患者送到駿洋邨，遭居民反對，現要寄望下月啟用的鯉魚門公園度假村擴建部分，醫管局曾到該處視察環境，至於能否徵用作接收輕症確診者，他說仍未有定案，亦要確保「換氣率」及分隔空間足夠。

抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，本港確診者平均住院20天，相比新加坡的12天長，建議將病情已穩定的患者轉到分流病房或復康醫院，而入住鯉魚門等檢疫中心亦「可行」，直至兩次病毒測試陰性才可回家，但要確保24小時有醫護當值，定期量血壓及血氧含量，若情况惡化即送回醫院。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超建議將輕症、接近康復的患者安排轉到類似武漢方艙醫院的「中介醫院」，讓急症醫院治療緊急個案。

專家認同設中介醫院 紓急症醫院壓力

此外，許樹昌稱密切接觸者數目隨確診個案急增，衛生署新發現及動物傳染病科學委員會早前已同意將隔離期改為「10+4」形式，即首10天在檢疫中心隔離，最後4天家居檢疫；他建議港府加開一幢公屋，作為居所狹窄者的家居檢疫場所。

明報記者 許芳文

（抗疫樽頸系列之一）

（抗疫新階段）