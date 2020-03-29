禁聚集惹打壓集會質疑 執法人員憂被指違憲

【明報專訊】食衛局長陳肇始昨被問到警方會否因應新防疫規例拒絕所有公眾集會，她以保安局長李家超前日已回應傳媒為由，拒再補充。民陣副召集人陳皓桓說，這兩周人群聚集交叉感染風險高，民陣暫不會舉辦任何活動，而七一遊行早在疫情前已提出申請。大律師李安然認為，警方可按現時規例有理由拒絕公眾集會和遊行。據了解，有執法人員擔心做法會被指違憲而受挑戰。
據悉警方亦擔心執行今日生效的禁止群組聚集規例會陷於兩難，例如未來在反修例相關示威中發現逾4人聚集而不驅趕，新例會被指是無牙老虎，但倘嚴格執法，則會被指用新例來打壓集會自由。有資深警官亦稱新例難執行，例如10人在街上集結，警員調查，對方或會稱自己是3個群組，分3、3、4人。
大狀：新例入罪門檻較非法集結低
至於警方在新規例推出後，面對多人集結會否繼續用《公安條例》執法，李安然說非法集結入罪門檻比新規例高，前者要有擾亂秩序行為，後者則只要4人以上聚集就違法，「4人以上貼連儂牆都可能拉得」。
部分獲授權人員無拘捕權
新規例列明，衛生署長可委任任何公職人員為「獲授權人員」執法。食衛局副秘書長陳偉基昨在記者會稱，獲授權人員執法權力包括驅散聚集、巡查或進入公眾地方、索取個人資料權力、調查權力等，但不包括拘捕權；不過，部分「獲授權人員」本身有拘捕權力，若有人違法且不聽從命令，可作拘捕。他說，「獲授權人員」仍在擬定中，「基本上在公眾地方可執法的政府人員，都會獲授權推行此規例」，例如公園、文康場所的管理人員都會獲授權。
保安局長李家超前日稱，規管群眾聚集是基於公共衛生風險，與禁止示威遊行「不應該混為一談」。