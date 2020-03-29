禁聚集惹打壓集會質疑 執法人員憂被指違憲

據悉警方亦擔心執行今日生效的禁止群組聚集規例會陷於兩難，例如未來在反修例相關示威中發現逾4人聚集而不驅趕，新例會被指是無牙老虎，但倘嚴格執法，則會被指用新例來打壓集會自由。有資深警官亦稱新例難執行，例如10人在街上集結，警員調查，對方或會稱自己是3個群組，分3、3、4人。

大狀：新例入罪門檻較非法集結低

至於警方在新規例推出後，面對多人集結會否繼續用《公安條例》執法，李安然說非法集結入罪門檻比新規例高，前者要有擾亂秩序行為，後者則只要4人以上聚集就違法，「4人以上貼連儂牆都可能拉得」。

部分獲授權人員無拘捕權

新規例列明，衛生署長可委任任何公職人員為「獲授權人員」執法。食衛局副秘書長陳偉基昨在記者會稱，獲授權人員執法權力包括驅散聚集、巡查或進入公眾地方、索取個人資料權力、調查權力等，但不包括拘捕權；不過，部分「獲授權人員」本身有拘捕權力，若有人違法且不聽從命令，可作拘捕。他說，「獲授權人員」仍在擬定中，「基本上在公眾地方可執法的政府人員，都會獲授權推行此規例」，例如公園、文康場所的管理人員都會獲授權。

保安局長李家超前日稱，規管群眾聚集是基於公共衛生風險，與禁止示威遊行「不應該混為一談」。

（抗疫新階段）