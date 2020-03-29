要聞

話你知：聚集的定義

【明報專訊】廣義來說是一群人為共同目的而聚集，但要視乎當時情况：聚集時有否互相溝通交談、是否有組織地相約一起、是否做同一件事、時間和地點等，不能一概而論。

——食衛局副秘書長陳偉基

（抗疫新階段）

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