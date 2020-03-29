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2020年3月29日星期日
多於4人拜山受限 邀住所開派對不違法 大律師稱禁聚法多灰色地帶
卡拉OK當食肆管 雀館可營業 梁子超：比戲院危險 遺漏不理想
婚宴急換4人枱 11圍變30圍
市民趕看「尾班戲」 場次近滿
話你知：聚集的定義
禁聚集惹打壓集會質疑 執法人員憂被指違憲
病牀不足成樽頸 增400二線負壓牀應急 醫局研穩定病人提早出院入檢疫營
醫局前高層：未留緩衝能力 沒汲SARS教訓
由SARS至豬流感 改計算基準 N95儲備減半
黃大仙祠關14天 天主教堂准個人祈禱
全球最新疫情
確診留學生飈 負壓牀房使用量新高 女生等逾一日仍未入院 醫局：真的有壓力
鑽石公主號六旬婦去世 港累計3人
昨增10患者涉酒吧 有表演者一家四口確診
1%無病徵回港者呈陽性 許樹昌料700人或社區播毒
超市限購食米 業界：供應充裕
批抗疫基金只幫老闆 9工會倡津貼僱員
護士確診 兩安老院禁出入14天
洋漢違檢疫令 對峙兩日帶走
法院聆訊停至4月13日
話你知：聚集的定義
【明報專訊】廣義來說是一群人為共同目的而聚集，但要視乎當時情况：聚集時有否互相溝通交談、是否有組織地相約一起、是否做同一件事、時間和地點等，不能一概而論。
——食衛局副秘書長陳偉基
（抗疫新階段）
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多於4人拜山受限 邀住所開派對不違法 大律師稱禁聚法多灰色地帶
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