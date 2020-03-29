卡拉OK當食肆管 雀館可營業 梁子超：比戲院危險 遺漏不理想

【明報專訊】6類娛樂場所昨午6時起須關閉，包括戲院、Party Room等，但卡拉OK卻被列為食肆場所規範處理，不需停業；麻將館亦繼續容許營業。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為卡拉OK比戲院及Party Room更高危，有關遺漏「不理想」。亦有Party Room負責人認為卡拉OK與其營運性質類似，感到不公平。
Neway：會按條例實行
RedMR：每房不逾4人
食衛局長陳肇始解釋，由於卡拉OK場所有食物牌照，故會根據針對食肆的規範用於卡拉OK場所。Neway在facebook專頁發聲明，表示昨午6時起根據條例實行臨時措施，包括每間房的每張枱相距1.5米，每張枱最多坐4人；顧客、員工必須戴口罩及量體溫，全線分店提供酒精潔手液。卡拉OK「RedMR」在Instagram宣布會減一半入座率，每間房不會超過4人，客人入場時要戴口罩、探熱及使用酒精搓手液。
陳肇始在記者會稱，任何聚集都有傳播風險，但需視乎風險大小，例如麻將館，不等於無風險，現規定風險最高的6類處所關閉14天，但亦強烈呼籲未來14天內不要或減少在其他處所聚集。梁子超認為卡拉OK比Party Room及戲院危險，因通常唱K時間都較長，加上口沫更多，就算戴了口罩唱歌，但長時間逗留K房內，通風系統都可能不太好；麻將館亦類似，因大家都會摸牌，人數亦會不時轉換，更易交叉感染。
有Party Room嘆不公平
Partyroom.staycation負責人林小姐說，其公司主要是小型房，每間房能坐3至4人，認為「與K房差不多」，「大家都一間房，環境小，且唱歌都可以傳染，（對我們）很不公平」。她稱問過業主可否提供租金折扣，但業主態度強硬，加上生意很受影響，經營艱難，「餐廳可以開，已經很不公平，不如所有嘢都停啦」。