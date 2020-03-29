卡拉OK當食肆管 雀館可營業 梁子超：比戲院危險 遺漏不理想

Neway：會按條例實行

RedMR：每房不逾4人

食衛局長陳肇始解釋，由於卡拉OK場所有食物牌照，故會根據針對食肆的規範用於卡拉OK場所。Neway在facebook專頁發聲明，表示昨午6時起根據條例實行臨時措施，包括每間房的每張枱相距1.5米，每張枱最多坐4人；顧客、員工必須戴口罩及量體溫，全線分店提供酒精潔手液。卡拉OK「RedMR」在Instagram宣布會減一半入座率，每間房不會超過4人，客人入場時要戴口罩、探熱及使用酒精搓手液。

陳肇始在記者會稱，任何聚集都有傳播風險，但需視乎風險大小，例如麻將館，不等於無風險，現規定風險最高的6類處所關閉14天，但亦強烈呼籲未來14天內不要或減少在其他處所聚集。梁子超認為卡拉OK比Party Room及戲院危險，因通常唱K時間都較長，加上口沫更多，就算戴了口罩唱歌，但長時間逗留K房內，通風系統都可能不太好；麻將館亦類似，因大家都會摸牌，人數亦會不時轉換，更易交叉感染。

有Party Room嘆不公平

Partyroom.staycation負責人林小姐說，其公司主要是小型房，每間房能坐3至4人，認為「與K房差不多」，「大家都一間房，環境小，且唱歌都可以傳染，（對我們）很不公平」。她稱問過業主可否提供租金折扣，但業主態度強硬，加上生意很受影響，經營艱難，「餐廳可以開，已經很不公平，不如所有嘢都停啦」。

（抗疫新階段）