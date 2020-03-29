多於4人拜山受限 邀住所開派對不違法 大律師稱禁聚法多灰色地帶

陳肇始：非想拉人 初期會先勸喻

食物及衛生局長陳肇始昨在記者會強調，最重要是市民自律，規例是冀社會留意未來兩周是非常重要時刻，不希望出現社區爆發，「唔係想拉人、告人」，初期會先勸喻。

政府昨日刊憲公布《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，今日凌晨生效至6月29日失效；局長可在指明的14日內，禁止在任何公眾地方進行多於4人的聚集。規例只規管「公眾地方」的聚集，陳肇始稱任何聚集都有風險，強烈呼籲市民在未來14天內不要或減少在其他處所聚集，包括麻將館和宗教活動。

只管「公眾地方」

李安然：私人處所不受管

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，法例規管社交距離有一定成效，但要靠市民合作，因政府可規管的是公眾地方，如在私人地方多聚集活動，可能會降低法例成效。

何謂「公眾地方」，法政匯思召集人、大律師李安然認為有很多灰色地帶，例如教會和教育中心選擇性邀請某些公眾參加活動，該處所是否公眾地方。他說，現時的規例下邀請人到住所開派對或崇拜並不違法，私人處所不受規管。

同住一戶齊拜山獲豁免

排隊購物等過馬路搭￼不違法

局方在記者會上被問到不同場景是否違法（見表），食衛局副秘書長陳偉基表示，排隊購物、等過馬路、搭升降機都不屬於聚集。規例中有12項豁免，包括共住的同一戶人的聚集、不多於20人的婚禮、立法會或區議會程序。政府社交媒體專頁「添馬台」昨凌晨一度出圖，指超過4人一同出席「祭祀先人」儀式可獲豁免，之後刪除；已刊憲的規例列明喪禮、「悼念尚未入土或火化的先人」的聚集才獲豁免。陳肇始昨亦澄清「拜山」不屬此類，同住一戶者聚集「拜山」除外。

至於婚宴，陳肇始說要按另一規例遵守餐飲業6項規定，每張枱不可多於4人，桌與桌至少有1.5米距離等。陳偉基稱，有很多不同場景，「最重要用一般常識聚集」，呼籲思考這兩周聚集是否不能避免，又提醒做好防備，如戴口罩等。

聚集「參與者」

可繳2000元解除法律責任

執法方面，陳偉基稱衛生署長可委任公職人員執法，執法人員有權驅散多於4人的非豁免聚集；若同一地點有另一聚集，而兩者的聚集距離不足1.5米，並分別多於4人，都屬須解散的聚集。規例又列明，聚集參與者、組織者，以及擁有、控制或營運進行該聚集地方又明知而容許該聚集進行的人，經定罪可罰款2.5萬及監禁6個月。但參與者可藉繳定額罰款2000元，解除法律責任，但如不遵從命令解散，仍可被罰款2.5萬及監禁6個月。

掃墓者批政府發布信息混亂

規例昨未生效，張先生一家4人到柴灣華人永遠墳場掃墓，他說亡父為人較傳統，故以往都會一行16人「抬燒豬」及帶備祭品拜祭，但鑑於疫情需減少聚集，經商量後已將16人分成4小組於不同時間拜祭父親。他形容政府發布信息極混亂，「去拜山唔得，但唱卡拉OK就得」。有趕及新法例實施前拜山的市民則稱支持政府做法。

明報記者

（抗疫新階段）

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