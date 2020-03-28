新晉大狀收入減半 大律師公會免息貸款

戴啟思在信中稱，大律師公會曾於周三作遙距開會，討論應對疫情措施。他說，年資較淺的大律師因法院停擺而大受打擊，公會決定向他們提供有限度的免息貸款，下周會公布詳情。

他又提及法院停擺令實習大狀（pupil）失去上庭的機會，公會稍後將公布指引，建議「師父」如何履行教導「徒弟」的責任。另外，戴啟思稱公會已同意本港3間開辦法律專業文憑（PCLL）的大學舉行遙距考試，惟最後的安排仍有待法律教育及培訓常設委員會決定。

半年前取得執業大律師資格的Kathy（化名）說，她手上有幾宗刑事案要延期聆訊，民事訴訟就因為登記處未重開而積壓起來，近兩個月收入減半。為了繳付近兩萬元的律師樓月租，她唯有多去收押所見客人，及向同行爭取工作機會。

憂留紀錄 新晉大狀寧向家人借錢

被問到會否向大律師公會申請免息貸款，她說很猶豫，「大狀行頭細，萬一留下紀錄就唔好」，所以寧願向家人借錢。公會去年通過師父每月向徒弟發放6000元「車馬費」的措施，她當徒弟時受惠了數個月，「慶幸幫補不少」。

去年正式執業的陳大狀說，她擅長涉及土地權益的民事案，疫情下舊案件進度停頓，新案件卻數量大減，「開始收支失衡」。她說慶幸大律師是她的「第二事業」，現靠儲蓄維持生計，不必借錢。

（抗疫新階段）