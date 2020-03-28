韓專機接滯摩洛哥國民 港人盼港府助借位

入境處稱，至昨午6時共接獲150名港人就摩洛哥返港求助，當中113人已返港或已作返港安排；秘魯則有86人。

秘魯於當地時間前日下午公布延長鎖國政策至4月15日。目前身在秘魯庫斯科（Cusco）的港人王先生說，當地人開始把疫情怪責到外國遊客身上，擔心自身安全，亦怕受感染。

滯留摩洛哥的港人吳小姐說，聽到韓國將有飛機接國民，盼港府聯絡韓國政府，讓港人乘該航班離開。她說，昨有當地港人聯絡中國大使館，之後引述對方稱，至4月20日摩洛哥解封前，也不會有中國包機到當地。

港人：中國大使館稱摩解封前不會有包機

協助兩地港人的立法會議員譚文豪說曾聯繫韓國駐港總領事館，確認4月1日會有特別班機由摩洛哥飛到韓國取醫療物資，容許韓國國民隨機返國。總領使館在回覆譚的電郵中稱，若希望了解港人能否坐上班機的資訊，要聯絡中國駐摩洛哥大使館。

入境處代保安局回覆查詢稱，特區政府已聯繫不同航空公司查詢航班情况及預留機位予滯留港人，如有任何關於機位的最新消息，處方會盡快通知他們及協助盡快返港。

（抗疫新階段）