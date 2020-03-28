女警確診前拒戴口罩 兩抽血員隔離 護協轟缺德 王永平：或涉公職人員行為不檢

保安局長李家超表示該女警行為「當然是不適合」。警方昨在facebook回應稱，該女警防疫意識不足，就事件對醫護及服務構成影響，並引起社會不安，深感抱歉，已即聯絡該女警，要求她必須遵照醫護指示，又稱為免同類事件發生，警方會提醒全體警員要積極配合醫護防疫工作。警方昨深夜補充，女警暫仍在醫院隔離，不方便調查，會在她完成隔離後再跟進。

警方：女警防疫意識不足 深感抱歉

公務員事務局前局長王永平認為，涉事女警表面上已有違「公職人員行為不檢」，他說不論該警員是否當值，在醫管局有指示及醫護提醒下仍不戴口罩，表證上已是行為不檢，警方內部應展開紀律程序。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨公布，該女警本月25日到醫院時有咳嗽，但沒戴口罩，兩名照顧她的抽血員要求她戴口罩，其後發現她沒遵從。何說，兩名抽血員曾為女警抽血、靜脈注射及照心電圖，有戴外科口罩及手套，但接觸超過15分鐘，被列為緊密接觸者，要隔離檢疫14日，其中一人有不適，已求醫。

醫局：十分關注 屢勸不改會叫保安

何婉霞說醫管局十分關注事件，女警的做法增加醫護及其他病人感染風險，而事件導致兩名醫護要隔離14日，對醫院運作構成很大影響。何強調，公院自1月25日啟動緊急應變級別，任何人入公院及診所範圍必須戴口罩，若有病人屢勸不改，會請保安介入，並通知管理層。

護協主席、衛生服務界立法會議員李國麟批評有關女警拒戴口罩是「缺德」，身為執法者應「知道什麼是紀律」。他說，若病人堅拒戴口罩，醫護仍要繼續治療，但要做好防護措施。

醫管局員工陣線強烈譴責該病人，又稱醫管局只以口頭勸喻方式建議病人戴口罩，無疑罔顧該病人對其他無辜病人傳播病毒之風險，強烈要求醫管局譴責該病人不負責任行為嚴重危害員工健康。陣線要求局方向受影響員工可能感染制定補償方案，並透過法律途徑向有關病人追究。

批罔顧播毒風險 工會促醫局循法律追究

香港公共醫療醫生協會主席馬仲儀稱該女警拒戴口罩不可饒恕，「相信所有醫護（對此事）都感到不開心」，稱偶有長者因不知疫情沒戴口罩，「但他們好乖，勸一下就會戴」。馬說一般而言，病人若被勸後仍不肯戴口罩，醫護可通知上級；若病人有粗暴行為，則或請保安要求對方離開。她認為不戴口罩會危害醫護，也屬「粗暴行為」。

明報記者

（抗疫新階段）