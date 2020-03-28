再6條口罩生產線獲批資助 月供政府千萬個 2萬給市面

商經局：料將額滿 停收申請

商經局表示，截至前日，計劃共收到103宗申請，當中7宗申請（涉及8條生產線）已獲批資助。局方稱，有關計劃最多會資助20條本地口罩生產線，預計符合資格的生產線數目，很可能已超越餘下的資助名額，故生產力促進局昨起停止接受申請。新獲批的申請分別為步創科技有限公司、威信科技（國際）有限公司、S.E.C. Hong Kong Factory Limited、八方綜合服務有限公司及創意國際科技有限公司，最高可獲資助額由150萬元到250萬元不等。

S.E.C. Hong Kong Factory Limited獲批資助一條生產線，該生產線最高可獲200萬元資助。該公司營運總監陳平就申請獲批表示興奮，稱現時口罩生產進度順利，仍在測試當中，預計下周可全速投入生產，達至月產平均100萬個口罩，即平均日產3萬多個。他說，下周生產的口罩為成人版，預計每個售價約2至2.5元，惟仍需視乎原材料價格及成本，並正考慮生產兒童口罩。

（抗疫新階段）