向低收入新移民派1萬元 關愛料派20億 行政費1億

財政司長陳茂波上月在《財政預算案》公布，向18歲以上香港永久居民派發1萬元現金津貼。消息稱，關愛基金專責小組昨通過向低收入新移民派發1萬元津貼，最快今年9月前接受申請，初步預計約20.3萬人受惠，津貼金額為20.3億元，行政費預算約1.01億元。

入息須符規定 不審查資產

據了解，於明年3月31日前年滿18歲、居港未滿7年的新移民符合申請資格，家庭入息限額按人數介乎14,325元至38,810元，但不設資產審查及限制申請者的留港時間；小組將委託一家本地銀行接收申請及發放款項。消息稱，以委託方式取代招標，目的是加快派錢速度；計劃今年9月前接受申請，至年底截止，申請人可經自動轉帳或以支票領取津貼。

小組成員、工聯會鄧家彪稱關注計劃的行政費過高，冀盡量壓縮開支。他又稱，不設居港期限制或引起爭議，但認為要簡化程序，做法是無可厚非。小組成員、社區組織協會幹事施麗珊歡迎計劃，她說絕大部分新移民在港從事基層工作如清潔、護理等，與永久居民是「抗疫共同體」，目前同樣面對開工不足等困難。

（抗疫新階段）