戲院商會：配合政府關門14天

6類娛樂場所包括遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所如保齡球場或溜冰場、公衆娛樂場所如戲院，及租用處所如Party Room。Fitness First昨晚發聲明，表示今午3時起暫停營業至4月12日，其間會員計劃及私人訓練計劃會自動凍結。Pure Fitness亦稱，未來兩周將會關閉，所有套票及現金券將會延長使用期限；其Instagram及YouTube亦準備向會員直播課堂。

觀眾：沒必要關閉 隔行坐已夠

香港戲院商會稱，疫情期間票房屢見新低，戲院為保住員工就業機會，一直堅持繼續營業，但為了減少市民外出，會配合政府暫停營業14天。

本報記者昨晚觀察，銅鑼灣時代廣場UA戲院晚上10時有數十人即場買票，電影《喋血戰士》約有60人入場，惟其他電影只有小量人入場。入場觀看《喋血戰士》的陳先生稱不擔心染疫，認為關閉戲院沒必要，因市民仍會出街。他說戲院已有「隔行坐」措施，認為已經足夠。

灣仔舒適堡昨晚仍然開放，市民黎先生前往健身，他認為停業措施會打亂其健身計劃，但認同措施能有效減少人群聚集，對此表示理解。他說若不能健身，將改為街跑，但稱運動期間不會戴口罩。

桌遊店「棋葩」負責人林先生說，其店舖會讓人付入場費進場任玩桌上遊戲，亦會做零售，形容業務性質有點「尷尬」，將會與合伙人商討能否以其他方式繼續營業。他說疫情期間營業額不夠交租，不信任政府會能協助渡過難關，在新措施下或許要結業，「如果（暫停營業）14日又14日，我有無呢個實力一直捱？」

（抗疫新階段）