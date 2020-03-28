小店難隔疏座位改只做外賣 盼政府補償 批新措施不公 「不如全部關」

原可坐18人 新例後或只坐五六人

位於土瓜灣的「天園餃子」店面約200多平方呎，有24個座位，本報所見，昨晚約7時全場滿座。負責人鄭小姐稱，無法將餐桌分隔1.5米，打算法例生效後只做外賣，故預計每天會損失數千元生意。她說雖然支持減少人群聚集，但認為政府公布的措施對小店不公平，因為大型連鎖店才有空間分隔餐桌，「不如一刀切，全部食肆都關閉」。

紅磡「蒙麵」同屬小店，負責人蒙先生說餐廳本可同時招待約18個客人，法例實施後會大減至五六個。他認為有關規定「實際過禁酒」，但相對複雜，小店亦沒有足夠人手為每個客人量體溫，為免違例，會只做外賣。他希望政府可補償實施期間14天的租金。

位於銅鑼灣的Little Vegas，其負責人羅先生說原已決定下周一（30日）起停業10天，因直接停業一段時間比減入座率「蝕得更少」。對於政府稱會有財政支援，他希望政府可按比例補足食肆在法例實施期間的人工開支。

食客批無牙老虎 難監察「管唔到」

本報昨傍晚到銅鑼灣觀察，大部分食肆照常營業，其中在希慎廣場的美食廣場，座位約八成滿，有職員用軟尺量度枱與枱之間距離。食客杜先生認為措施如無牙老虎，政府難以監察跟進，措施落實後會繼續外出吃飯，認為政府根本「管唔到」。另一食客蕭先生則說「政府做少少嘢好過唔做」，打工仔中午外出用膳避無可避，會盡量回家吃晚餐，而作為食客未必會主動檢視食肆有否遵守規定，「有位我照舊會坐落去」。

（抗疫新階段）