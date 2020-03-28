N95庫存剩一個月 醫局買豬嘴防缺貨

公院醫生：有同事自購 未見臨牀用

醫管局昨公布PPE最新庫存量，現有約160萬個N95，較一個月前存貨增45%，預計可維持約1個月，供應相當不穩定；外科口罩及保護衣分別有約2400萬個及320萬件，可用1至2個月；全面罩約有320萬個，可使用約3個月。醫管局稱如供貨仍有問題，不排除再縮減非緊急服務。

N95口罩供應緊張令醫護人心惶惶，多名醫護向本報稱，醫院深切治療部、麻醉科及急症室等醫護已自費購買「豬嘴」及濾芯，當中個別手術室醫護已購數百個「豬嘴」及過千個濾芯，以備不時之需。有公立醫院深切治療部醫生表示，知悉有同事自費購買「豬嘴」，暫未見有同事在臨牀上使用；但得悉醫管局已為個別部門的醫護做「豬嘴」氣密測試（fit test）。

本報綜合3個獨立消息渠道，得悉醫管局為N95可能缺貨考慮各種可行替代方案，包括已向廠商購買「豬嘴」及濾芯。有消息人士表示，豬嘴及濾芯經中央指揮委員會及感染控制專家等檢視，認為其病毒過濾能力比現時使用的N95「有過之而無不及」，將會與醫護人員商討如何使用，包括清潔消毒豬嘴、濾芯如何重用等。

已購數十萬KF94 外科口罩後備

消息人士續說，醫管局早前已購買數十萬個KF94口罩，但過濾能力比N95低約1%，目前不會用作代替N95；另一名消息人士稱，已購入的KF94並不會浪費，日後或可當作外科口罩替代品。

此外，有深切治療部醫生透露，醫管局曾探討使用動力濾淨式呼吸防護具（Powered Air Purifying Respirator，PAPR），有送風機過濾吸入的氣體，但消息人士指當局暫不考慮這方案。

醫協：豬嘴侷促難用

聞醫局購本地納米N95

公共醫療醫生協會主席馬仲儀認為，豬嘴本身較重，呼吸時亦感到侷促，不傾向在醫療場所使用；她又透露，醫管局正向本地廠商採購納米N95口罩，並亦開始為醫護人員做該款口罩的氣密測試，有個別隔離病房醫護曾試用。她引述醫管局稱，該廠商預計每月最多可提供數以百萬計納米口罩予公立醫院。

醫管局發言人表示，N95全球供應緊張，除在全球積極採購外，同時研究各種可行的替代方案及其他符合國際標準的保護裝備，包括其他廠商生產的呼吸器或可再用式呼吸器。

（抗疫新階段）