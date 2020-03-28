染疫交流生：入境申報表無「失嗅覺」選項

回港前發現異常 無其他症狀

在港大就讀理科三年級的喬小姐（化名）去年底前往倫敦大學交流半年，但因應英國疫情，提早於本周二（24日）乘飛機，周三早上抵港，現正於一家酒店自我隔離。她說，約本月16日發現嗅覺消失，事發前幾天沒有任何傷風感冒症狀，但吃桔子時發覺異常，之後無論是奶茶或咖啡，甚至嘗試用酒精測試等，都嗅不出味道。

喬小姐表示，以往只在鼻塞時才失去嗅覺，故覺得失去嗅覺十分奇怪，但當時未知失去味覺、嗅覺可能是感染新型冠狀病毒徵狀，沒想太多。至今她嗅覺還未恢復，但無任何其他可疑病徵，也沒因失去嗅覺而求醫。

僅5病徵可選 腹瀉全身痛未列

雖然喬小姐在乘飛機回港前不久得知失去嗅覺、味覺可能是病徵，但港府向他們發出要求填寫的健康申報表中，病徵一欄只有發燒、咳嗽、呼吸困難、氣促和咽喉痛5個選擇，乘客不可自填其他病徵，包括被視為典型病徵的全身痛和腹瀉等都未列出。

她稱居於美國加州、曾接觸確診鄰居一名朋友，除失去味覺嗅覺也有發燒、乾咳、頭痛和咽喉痛等新型冠狀病毒類似病徵，但未能獲安排測試。

（抗疫新階段）