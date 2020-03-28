失嗅覺味覺返港者確診 兩日11宗 專家稱或病毒攻鼻腔 許樹昌：港醫院未見 料被誇大

本港過去兩日急增過百宗確診中，最少11名歐美返港者報稱失去嗅覺或味覺，介乎15至47歲，分別由英國、荷蘭和美國回港。昨午公布的6宗個案中，有5人報稱失去味覺及嗅覺，1人只失去嗅覺；4人只有嗅覺、味覺相關病徵，另2人伴隨喉嚨痛、呼吸困難、流鼻水、頭痛。

張竹君：呈報準則維持不變

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，有醫學報告稱有患者失去味覺和嗅覺，但本港未統計有此類病徵確診者比例，本港部分患者指失去味覺和嗅覺僅數天，至於是否受病毒或其他因素影響，有待科學家研究清楚，本港呈報準則維持用發燒和上呼吸道徵狀，因這些是新型病毒主要病徵。

報告稱多國有患者只失嗅覺無病徵

英國耳鼻喉科學會早前發公開信稱，愈來愈多報告指有確診者喪失嗅覺且無其他病徵，包括韓國、中國和意大利，更舉例指韓國30%病徵輕微者報稱喪失嗅覺為其主要病徵。中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系主任唐志輝知悉，英國有兩名感染新型冠狀病毒的耳鼻喉科醫生發現自己失去味覺，當地醫生再回顧其他確診者是否有相同徵狀，發現部分病人反映於病發初期、未有其他病徵時曾感失去嗅覺、味覺。

學者：流感亦失嗅 倡醫生暫多留意

唐志輝說，感染各種病毒後喪失嗅覺不罕見，部分流感病人嗅覺也會減退數星期，亦有愛滋病人長時間喪失嗅覺。至於今次新型冠狀病毒，唐估計病毒可能會攻擊鼻黏膜、嗅覺細胞和味覺神經；但失去味覺及嗅覺是否確認是新型冠狀病毒病徵，他認為仍待分析研究，但前線醫生這段時間可特別留意病人會否有相關問題。

唐志輝說，噴鼻類固醇（steroid）最常用於減輕鼻炎助恢復嗅覺，但同時可能抑制身體免疫系統，加快病毒複製；若有病人求醫聲稱嗅覺減退，且懷疑可能是新型冠狀病毒患者，不應向他們處方類固醇。唐稱確診者首要接受抗病毒治療，相信病毒減退後病徵隨之消退，除非康復後仍有相關問題則可再跟進。

許：外國多花粉 或加劇感覺

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，很多照料確診者的本地醫院均未接獲類似報告，相信患者出現嗅覺、味覺喪失的情况「被嚴重誇大」。他稱一般傷風感冒、過敏性鼻炎都可能短暫嗅覺減退，「沒什麼大不了」。上述個案均由歐美回港，許樹昌稱外國較多花粉，如患者本身有嚴重鼻敏感加上感染，或令他們感到嗅覺喪失更明顯。

私醫：或轉介類似病人測毒

家庭醫生林永和近期開始詢問病人會否有相關病徵，他稱若有病人失去嗅覺或味覺並曾與外國回港者接觸，或會建議病人檢測病毒，又會提醒他們與家人保持距離。

另外，許樹昌所屬醫院目前有6名確診者參加伊波拉藥瑞德西韋的臨牀測試，他透露6人很快退燒，對藥物反應良好，目前情况穩定。

明報記者

（抗疫新階段）