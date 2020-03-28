政府：居安抗疫程式不蒐電話以外個人資料

有網民日前稱「居安抗疫」應用程式採用孟加拉開發者的程式碼，開發者可隨意修改或加入新代碼；另青年新政召集人梁頌恆在社交網站分享一幅截圖，有接受檢疫者稱安裝應用程式後，曾登入匯豐網上銀行，其後收到匯豐電郵稱「我們偵測到您的戶口有第三方登入活動」。

在政府「私有雲」平台運作

香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人楊和生說，理論上程式開發者可修改代碼，但只要不輸入非必要的個人資料，就不會有安全風險；至於匯豐客戶的情况，楊認為是巧合的機率較大，因第三方需同時獲用戶授權及匯豐開放接口，才能存取資料。

資科辦澄清，居安抗疫系統在政府「私有雲」平台運作，應用程式只需用戶輸入電話登記，不會蒐集其他個人資料。匯豐回覆稱，不會因為客戶安裝第三方流動應用程式而發出電郵提示。

另外，保安局長李家超稱加強檢疫新措施生效後，77人涉違反檢疫令被警方尋獲，當中40人由市民舉報。違反檢疫令者被送至禁閉檢疫中心，警方搜證後會交由衛生署考慮檢控。

（抗疫新階段）