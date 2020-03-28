4返港患者無病徵 家居檢疫時驗出

昨日新增確診的65宗確診中，有14宗為返港留學生個案，他們由英國、美國、德國等地返港。另有一名23歲女子（#489）之前到英國工作假期，本月23日返港，她是確診的19歲女留學生（#488）的姊姊，兩人均無病徵。另外，昨日至少有6名曾外遊的確診者無病徵，他們是接受強制家居檢疫時才發現確診。

張竹君籲檢疫者盡量獨留一房

張竹君表示，留學生確診個案增多，主要反映他們來自地方的疫情，若當地疫情多，輸入個案就會增加。她呼籲接受強制檢疫者遵守指引，盡量自己留在一間房，與他人分開用膳及活動。她稱，有個別確診的人於檢疫期間曾與家人一同用膳，「這不是太好，感染機會較大」。

《南早》再有員工呈陽性

本報從多個途徑取得《南華早報》人事部所發電郵，稱一名3月23日由英國返港員工，昨對檢測呈陽性反應，該名員工在3月5日曾在該報位於時代廣場的辦公室中工作後，沒再回辦公室。

（抗疫新階段）