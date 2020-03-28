65宗單日新高 袁國勇：封關前漏驗歐美返港者 酒吧群組增21人 現兩「二代患者」

本港至昨日累計有519宗確診及疑似個案，僅一周便翻了一倍。昨新增65宗個案中，41人曾外遊。至於24名無外遊的確診者中，有21人與酒吧群組有關，包括9名酒吧職員、1名表演者、9名顧客，以及兩名曾到酒吧者的密切接觸者（見表）。餘下3名無外遊者，有一人為37歲法籍男子（#145）的密切接觸者；一人的兒子從英國返港後病發；另一人的情况仍在調查。

袁：每日應驗7000樣本 現只2000

昨新增個案見新高，被問到是否出現社區爆發，張竹君回應稱，昨新增個案逾半曾外遊，另無外遊者主要為酒吧群組的職員及顧客，有流行病學聯繫，只有一兩宗個案未能找出關連。她認為情况與前日類似，但會密切監察，她形容「社區傳播肯定有，但未至於大程度社區爆發」。港大微生物學系講座教授袁國勇稱，本港「封關」前有數以十萬人由歐美抵港，卻沒有接受測試或檢疫，對目標群組沒有足夠措施，結果令疫情肆虐。他說目前化驗數量太低，每日應驗7000個樣本，但現時每日只驗2000個樣本，未能網羅輕症個案。

至於連日擴大的酒吧群組，昨新增21人染疫，令群組飈升至45宗確診。昨確診的9名酒吧顧客中，包括25歲沙田凱悅酒店女員工（#458）、23歲東華三院賽馬會復康中心的女護士（#512）。至於因應員工（#458）確診而關閉的沙田凱悅酒店昨回覆，一名確診者3月9日到其「天天吧」，並於3月18日確診，當局未能確定其感染地方和時間等。

東華三院：確診護士為短期外判替假

東華三院發聲明，確認第512名確診者為其承辦公司的短期外判替假護士，本月24日及25日分別在頤景護理安老院和頤康護理安老院當值；該確診者曾工作的兩間安老院位於同一座大樓的不同樓層，一名在頤景護理安老院職員需隔離。

前日確診的第450宗個案為38歲Bar Pacific外判啤酒女推銷員，她曾去過尖沙嘴酒吧All Night Long。Bar Pacific稱，該外判推銷員分別於3月9日至14日到過其觀塘聯安街分店，及於3月23日和24日到過新蒲崗彩虹道分店，兩店已停業。

張竹君：去過酒吧者 家人同事開始染疫

張竹君稱，暫難肯定酒吧群組感染源頭，很多職員或表演者都在有病徵時上班，可能不斷人傳人，且他們在多間酒吧表演，顧客習慣「去完一間又一間」，亦習慣與不認識的人一起玩，故會在這些聚集中傳播病毒。她強調，現在最重要是控制及追蹤酒吧群組的密切接觸者，為他們檢疫，避免進一步傳播，「因為我們發現有些去過酒吧的人，其家人或同事都開始受感染」。她又說，會就酒吧群組的個案做基因檢驗，對比個案之間的關係，但過程需時。

另外，位於尖沙嘴、設住宿服務的香港基督教青年會（YMCA）回覆稱，一名從英國返港的港人於23日（周一）入住15樓房間，其後確診，他一直留在房間，沒發燒或任何病徵，周三晚由衛生防護中心派員送院。港青昨午陸續通知員工，並密封該住客入住的房間，15樓走廊、相關客𨋢等已消毒，而因沒有人與該客持續接觸，酒店不會關閉。

明報記者

（抗疫新階段）