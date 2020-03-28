凡機場抵港須驗唾液 食衛局未公布實施日期

陳肇始：每百無病徵者1人確診

衛生署自3月19日起在機場向部分無上呼吸道病徵的入境者派發樣本瓶作深喉唾液檢測，陳肇始昨稱，衛生署於3月19日至26日，在機場派發共5613個深喉唾液樣本瓶，收回並檢測2804個樣本，當中26個呈陽性反應，佔已完成檢測樣本0.9%，反映每100名無病徵的入境者中，就有一人確診，顯示這項測試十分重要，可及早識別及治療確診者，並減少社區傳播。

可即時到亞博採樣或稍後交回

因此，當局準備進一步擴大監測範圍，所有經機場抵港而沒有病徵的入境者，亦須接受深喉唾液測試。陳肇始解釋，入境者可即時到位於亞博館的臨時樣本採集中心，即場留下深喉唾液樣本，然後回居所完成14天的強制檢疫；或選擇在機場取深喉唾液樣本瓶，在居所留下深喉唾液樣本後，再由家人或朋友將樣本交回指定收集點。

研強制限時交回

陳肇始補充，當局正研究強制要求受檢測者在指定時間內交回深喉唾液樣本，也正研究提供更多途徑，讓在家強制檢疫者的親友，可更方便交回深喉唾液樣本瓶。她呼籲接受檢疫者積極配合，盡早交回樣本瓶，以便盡早做檢測，減低同住家人及其他人的風險，一旦驗出屬陽性，會被安排入住公立醫院，一般3日仍未獲通知，即代表其檢測結果屬陰性，但仍須繼續14日的強制檢疫。

醫管局於3月20日起在亞博館及北大嶼山醫院設檢測中心，檢測有上呼吸道徵狀的入境者，截至前晚9時，有491人和103人分別送往亞博館及北大嶼山醫院檢測中心，共498人為陰性，並已返居所隔離，呈陽性者會由衛生署進一步檢測並公布。

明報記者

（抗疫新階段）