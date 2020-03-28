約翰遜確診首相府隔離 衛生大臣亦中招

稱以視像會議續領導抗疫

約翰遜（Boris Johnson）在Twitter貼出用手機拍攝的錄影片段，表示過去24小時自己出現輕微症狀，接受新型冠狀病毒測試呈陽性反應，「如今我正接受自我隔離，但我會透過視像會議繼續領導政府的抗疫工作」。他在影片稱自己有發燒和持續咳嗽，但仍可在官邸工作。約翰遜對上一次公開露面是周四傍晚，在首相府外響應鼓掌感謝醫護的行動，同場還有財相辛偉誠（Rishi Sunak）。

約翰遜3月3日曾堅稱不放棄握手打招呼的習慣，又稱探訪醫院時「相信」曾跟少數確診患者握手，惹來不少爭議，首相府官員隨即否認約翰遜曾跟患者握手。其懷孕5個月的未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）預計亦要自我隔離，不可跟約翰遜同住，但未知她有否受感染。31歲的西蒙茲上月29日宣布懷孕，預產期為今年初夏，她與約翰遜去年底訂婚。

約翰遜宣布確診後，衛生大臣夏國賢（Matthew Hancock）同日稍後在Twitter宣布自己病毒測試呈陽性反應，他強調自己症狀輕微，正自我隔離和留在家中工作。

一旦約翰遜病情惡化無法履行職務，按首相府發言人本周初說法，因現時內閣未設副首相，身兼首席大臣的外相藍韜文（Dominic Raab）將優先署任首相。如果連藍韜文也病倒，約翰遜可指示任何高級大臣署任。惟《星期日泰晤士報》此前報道，部分閣員和黨內議員對藍韜文資歷抱有懷疑，建議約翰遜改為指派更資深的內閣辦公室部長高文浩（Michael Gove）可優先署任。藍韜文在下議院咳嗽後，曾兩度接受檢測，皆陰性。

兩周前見約翰遜

王室：女王仍健康

外界亦關注英女王會否受感染，尤其是其長子兼王儲查理斯周三亦已確診。白金漢宮昨發表聲明，強調英女王仍然健康，上一次會見約翰遜是3月11日，而自3月18日起的周二首相例行覲見，皆採通電話方式。但聲明未提及英女王與王夫有否接受病毒檢測。

（綜合報道）

（抗疫新階段）