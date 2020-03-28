餐飲業稱生意少20億 促補貼八成人工

政府昨晚刊憲，今午6時起向持牌食肆、咖啡廳、酒吧等提6項要求，包括座位數量不得多於正常的一半；枱與枱之間要有1.5米距離或設有某種形式的隔板有效分隔；每枱最多4人；客人除了進食，必須戴口罩；入店時要量體溫；店內要提供消毒潔手液；措施為期14天。

違例可罰5萬監禁6個月

另外，6類場所今午6時起關閉，包括遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所如桌球室和溜冰場等、公眾娛樂場所如戲院等，及派對房間（party room），為期14天。

食物及衞生局發言人表示，餐飲業務負責人和表列處所管理人，違反上述規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

特首林鄭月娥在記者會表示，明白措施會打擊相關行業生意，政府會提供財政支援，但會要求僱主不可裁員，否則會影響日後申請津貼資格。

食環署加強巡查

食環署長劉利群表示，該6項要求均要人員現場視察，規例生效後會調配內部人手加強巡查，如有違規，會按規例條款執法；按她了解，其他執法部門都會按食環署做法執法。

飲食界立法會議員張宇人表示，接受特首昨公布的措施，但指出食肆全日座位減半，生意額將大受打擊，認為政府應全數補助期間的租金及人工開支。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，特首今次的措施與業界建議相差不大，認為特首有聽取業界意見。黃表示，以往3月份餐飲業生意額達約80億元，今年3月份減至約40億元，相信今次措施將令生意額減約20億元，因此希望政府在防疫抗疫基金「加碼」支援業界，建議港府效法英國資助食肆八成人工。

（抗疫新階段）