林鄭稱「禁酒令」屬建議 沒與行會專家討論

樂見社會討論聚焦社交距離

被問到當日稱會推「禁酒令」的決定是否太倉卒，林太在記者會上多次重申，「禁酒令」只是「建議」，回應有意見稱蘭桂坊是高危群組。

林太承認「禁酒令」的「建議」未有在行會和專家顧問團討論，表示專家是建議市民保持社交距離。她說當時只是「建議」禁酒，事後亦有約見飲食業界代表聽取意見。她稱「禁酒令」提出後引起社會強烈反應和討論是好事，令社會聚焦知道要加強社交距離、認為抗疫措施應管制人群聚集，而非針對某一行業，強調政府樂意聽取意見。對於多名行會成員反對「禁酒令」，林太表示歡迎行會成員多發表意見。

香港酒吧業協會歡迎政府決定，形容不推「禁酒令」明智，可保障酒吧業和酒商員工生計。協會也希望政府加大防疫基金，為酒吧顧主和僱員提供更多援助，令業界可在疫情下繼續生存。

（抗疫新階段）