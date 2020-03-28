禁多於4人聚集 關6類娛樂場 餐廳座位須減半 林鄭指會補貼業界

行政會議昨午召開特別會議，討論新抗疫措施。特首林鄭月娥之後舉行記者會宣布進一步防疫措施，她表示新措施會打擊業界生意、令它們雪上加霜，政府承諾會為受影響業界提供財政支援，將推出第二輪防疫抗疫基金，協助受新措施影響的行業，政府未來一星期會聯絡受影響的業界討論支援措施。林太表示會要求接受支援的企業「不要裁員」，否則會影響日後的財政支援申請。

未有提出禁酒令

政府引用第599章《預防及控制疾病條例》訂立兩項新防疫措施，包括禁止4人以上公眾聚會，以及管制餐飲業營運和關閉6類娛樂場所。林太表示，措施由食物及衛生局長發出指示生效，每次發出指示都不多於14日，若有需要可再發指示延長措施有效期。而日前提出的「禁酒令」，最終沒推行（見另稿）。

稱豁免同住一單位者及20人婚禮

林太表示，在禁止超過4人聚集方面，規例會豁免工作間和履行政府功能的聚集，如立法會、區議會和法庭；喪禮和婚禮亦可豁免。林鄭在記者會上未有細述12項豁免，但「添馬台」facebook今凌晨出稿，列出12項豁免（見表），當中包括「同一住戶單位內生活的人」及「不多於20人的婚禮」等。

被問為何4人 林鄭：參考外國

被問到為何是4人，林太說「無咩科學基礎」，稱只是參考外國做法和香港狀况，認為4人較合適。政府消息人士解釋，條例下「聚集」定義，主要是相識的人聚集，因這類聚集有傾談互動，一般排隊輪候購物等不受限，但具體要看正式條文。

被問到公眾活動如示威遊行會否違法，保安局長李家超表示，規管群眾聚集和遊行示威是兩回事，前者是希望市民減少社交接觸，基於公共衛生風險，強調「兩件事不應該混為一談」。

現時集會申請由警方審批，據悉在疫情之下，警方現時接獲申請，會盡量用勸退方式處理，但若有反修例的集會提出申請，例如有100人，由於公安條例沒賦權警方以公共衛生作為拒絕理由，新例是否可應用於拒絕集會申請，保安局與警方正研究。

立法會衛生事務委員會主席、民建聯蔣麗芸認為，在疫情持續下，同意政府推動更多措施減少人群聚集，亦歡迎政府表示會補償受影響業界。她認為市民對部分情况仍有疑問，如拜山會否獲豁免、小食店如何處理等，希望政府更多解說。她又稱，相信港人和商界會自律、盡量配合政府，但認為若措施生效初期如有人因未了解條例而出現無心之失，期望政府在監管之餘亦能「人性化」處理。

黃碧雲憂新例限集會人權

民主黨立法會議員黃碧雲表示，政府推的措施或有助控制疫情，但批評政府只要求僱主不要裁員，對員工缺乏保障，促請政府向受影響行業的員工直接提供足夠的薪金補助。她亦質疑政府會否藉控制疫情，短期內禁止任何4人以上的公眾集會及遊行，認為此舉會侵犯《基本法》及人權法賦予港人的遊行集會權利。

未知是否受限 周日賽馬閉門舉行

香港賽馬會昨晚表示，賽馬是否受新例規限，要向政府尋求澄清，故周日沙田賽馬將閉門作賽，只限馬會職員、馬房人員、騎師及練馬師入場，以符合工作間要求，其他人不准進入。

明報記者

（抗疫新階段）

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