逾3300警員親友遭起底 49人被捕

警方表示，就警員被起底事件，網絡安全及科技罪案調查科去年7月2日至今共拘捕40男9女，16至60歲，涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」、「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」、「刑事毁壞」、「威脅會摧毁或損壞財產」、「刑事恐嚇」、「煽惑公眾妨擾」、「串謀公眾妨擾」、「煽惑謀殺」、「欺詐」及「作出具煽動意圖的作為」等。

昨多人轉發鄭涉案帖文

鄭麗琼早前轉發載有警務人員資料的帖文，昨日網上有多人轉載，部分人加上字句「我轉載了，拉我吧」。警方昨稱仍在調查，不排除更多人被捕。

因示威被起底個案884宗

個人資料私隱專員黃繼兒稱，就鄭麗琼轉發警員起底帖文一事，公署截至昨中午收到1108宗投訴及查詢。公署自去年6月起至本月20日下午，共接獲及主動發現4540宗相關個案，當中涉及警務人員及其家屬的個案共1616宗，佔整體個案約36%；曾表態支持政府或警方的公眾被「起底」個案共1334宗；因示威而被「起底」的個案共884宗。

公署已將1402宗涉嫌違反《私隱條例》第64條的個案，交警方作刑事調查及考慮檢控，其中有527宗涉及警務人員及其家屬。

涉貼警員資料 首控藐視法庭

另外，警方在facebook表示，去年11月5日有警員的個人資料在網上被非法披露，警方調查後，律政司長於3月17日正式向涉案女子展開民事藐視法庭程序，為首宗涉嫌違反高院禁制令的訴訟。